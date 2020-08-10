Протесты в Беларуси: Лукашенко заговорил о "кукловодах" и попытке силового захвата власти

По мнению действующего президента Беларуси, «ниточки» от протестов ведут в Польшу, Украину и Россию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заговорил о «кукловодах», которые якобы из-за рубежа руководят штабами оппозиции, а также о попытках протестующих силой захватить власть.

Слова Лукашенко приводит агентство "Белта".

"По одному разговору мы видим кукловодов. Одна из линий этих кукловодов - Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти", - заявил Лукашенко.

По словам действующего президента Беларуси, «ниточки» от протестов ведут в Польшу, Украину и Россию.

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"То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства добровольно при 80% голосов должен передать им власть. Это оттуда (из-за рубежа – ред.) идут команды. Надо отдать должное местным нашим - они возмущены до предела и говорят: да это невозможно, в Беларуси не та ситуация, чтобы вести переговоры. В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину - это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей", - считает Лукашенко.

При этом, по мнению Лукашенко, протестующие, который якобы приехали из других стран в Беларусь, не лезут сами на штыки.

"Они на штыки пацанов бросили. Вы же видели, кто сегодня по ночам там бродил и пытался провоцировать милицию. И не просто провоцировать. Вы заметили - они уже штурмом пытались взять то ли РОВД, то ли УВД. Они в Новогрудке и Кореличах, по-моему, штурмом хотели взять органы власти", - сказал глава государства.

«Кроме того, сегодня 200-300 человек брошены организаторами акций на самый юг Беларуси, где в одном из городов был окружен райисполком. "Пришлось пограничникам вмешаться - там пограничный отряд базируется. То есть в отдельных точках, где собрали людей, они пытались захватить органы власти", - заявил Лукашенко.

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Как сообщал УНИАН, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

После публикации данных экзит-полла, согласно которым победил Лукашенко, тысячи жителей по всей стране вышли на стихийные акции протеста, произошли стычки с силовиками. Силовики стреляли в протестующих резиновыми пулями, кидали светошумовые гранаты и били людей. Как минимум один человек, по данным правозащитников, погиб, больше двухсот были задержаны.

Утром в понедельник, 10 августа, в Центральной избирательной комиссии Беларуси заявили, что Александр Лукашенко набирает на выборах 80,23%. Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской решил не признавать предварительнее результаты выборов.

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