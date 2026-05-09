'Что-то глубоко изменилось': Си Цзиньпин потерял доверие к своим генералам, - NYT

Аресты генералов и приговоры бывшим министрам обороны свидетельствуют о том, что Си все больше опасается нелояльности в собственной армии.

Лидер Китая Си Цзиньпин, который более десяти лет превращал Народно-освободительную армию Китая в глобальную военную силу, начал масштабную чистку среди собственного военного руководства. На фоне соперничества с США и роста международной напряженности Пекин столкнулся с одним из самых глубоких политических кризисов в армии за время правления Си, пишет The New York Times.

Во время недавнего заседания китайского парламента государственное телевидение показало лишь нескольких генералов в зале, хотя годом ранее там были десятки высокопоставленных военных.

Выступая перед офицерами, Си Цзиньпин публично предупредил об опасности нелояльности в рядах армии.

Видео дня

"В армии никогда не должно быть никого, кто испытывает раскол в сердце по отношению к партии", – заявил китайский лидер.

Самый большой кризис для Си

Аналитики считают, что Си фактически перестал доверять генералам, которых сам продвигал по службе и которым поручал модернизацию китайской армии.

"Когда Си использует слова "раздвоенность в сердце", они имеют большой смысл", – пояснил профессор Национального университета Ченчи на Тайване Чиен-вэнь Коу.

По его словам, эта фраза происходит из древнекитайских трактатов, которые предостерегали правителей от предательства генералов:

"Даже его самые доверенные и важные доверенные лица пали. Кто еще может завоевать его доверие?"

Армия Китая стала сильнее – и опаснее для самого Си

За 13 лет правления Си Цзиньпин превратил китайскую армию в одну из самых мощных в мире. Китай активно развивал авианосцы, гиперзвуковые ракеты и ядерный арсенал.

Однако параллельно усиливались подозрения руководства в коррупции, кумовстве и возможных центрах влияния внутри армии. То, что начиналось как антикоррупционная кампания, переросло в масштабное устранение десятков высокопоставленных офицеров.

Кульминацией стало падение генерала Чжан Юся – одного из ближайших соратников Си и главнокомандующего китайской армией.

По данным аналитиков, конфликт между ними возник после того, как Си попытался повысить генерала Чжан Шэньмина – руководителя военных расследований – до должности, которая могла бы уравнять его влияние с Чжан Юся.

Последний выступил против этого решения, а через несколько месяцев был уволен.

Двух министров обороны приговорили к смертной казни

На прошлой неделе военный суд Китая приговорил двух бывших министров обороны к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года за взяточничество.

Аналитики считают это демонстрацией того, как далеко зашла кампания Си Цзиньпина.

"Это армия Си Цзиньпина. Почему он разрушает то, что сам построил?" – заявил доцент Йельского университета Дэниел Маттингли.

Он также добавил:

"Что-то глубоко изменилось".

Си боится повторить судьбу других режимов

По словам экспертов, китайский лидер все больше обеспокоен не только коррупцией, но и возможностью потерять контроль над силовыми структурами.

Си неоднократно упоминал примеры краха СССР и падения режимов на Ближнем Востоке, где армия отказывалась поддерживать власть во время кризисов. Именно поэтому китайский лидер усиливает политический контроль и идеологическую обработку в армии.

"Абсолютная преданность партии основана на слове "абсолютная"", – подчеркивал Си во внутренних речах.

Идеологические чистки

После новой волны увольнений Си Цзиньпин начал масштабную кампанию "идеологической корректировки" и "революционного закаливания" армии.

На кадрах государственного телевидения видно, как офицеры конспектируют выступления китайского лидера, а рядом с ним сидит генерал Чжан Шэньминь – главный куратор военных расследований.

Аналитики считают, что сейчас для Си политическая лояльность стала важнее боевой эффективности.

"Си попал в ловушку противоречия между "красным" и профессионалом", – заявил бывший чиновник Пентагона Дрю Томпсон, имея в виду конфликт между идеологической преданностью и военной компетентностью.

Чистки в китайской армии

Как сообщал УНИАН, Си Цзиньпин начал расследование в отношении своего самого влиятельного военного соратника, что стало самой масштабной реорганизацией вооруженных сил страны за последние десятилетия.

Генерал Чжан Юся, старший из двух заместителей председателя Центральной военной комиссии Компартии Китая и фактический генерал №1 в стране, находится под следствием за "серьезные нарушения партийной дисциплины и государственных законов".

Аналитики американской разведки связывают масштабные чистки в высшем руководстве Китая с глубоким недоверием и страхами лидера КНР Си Цзиньпина. Устранение одного из его ближайших соратников – генерала Чжан Юся – стало неожиданным шагом, который вызвал шок среди китайских элит и пристальное внимание в Вашингтоне.

Вас также могут заинтересовать новости: