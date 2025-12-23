В банковском хранилище нашли королевские украшения, которые считались пропавшими после Первой мировой войны.

В канадском банковском хранилище после более 100 лет хранения открыли чемодан с королевскими драгоценностями семьи Габсбургов, которые десятилетиями считались утраченными навсегда. Среди находок - легендарный светло-желтый бриллиант весом почти унцию, а также украшения, связанные с австрийской императорской семьей, пишет Earth.com.

Как выяснилось, чемодан принадлежал императрице Зити - последней императрице Австро-Венгрии. Именно с ним она бежала от войны, революций и диктатур, когда Габсбурги теряли власть в Европе. После эмиграции в Канаду Зита положила чемодан в банковский сейф и приказала родственникам не открывать его по меньшей мере 100 лет после смерти императора Карла в 1922 году.

Инициатором открытия хранилища стал внук императрицы - Карл фон Габсбург-Лотринген. По его словам, найденные драгоценности сейчас принадлежат семейному трасту.

"Наше искреннее желание - сделать наши исторически значимые частные драгоценности доступными для общественности", - заявил эрцгерцог.

Особое внимание историков привлек Флорентийский бриллиант - один из самых известных камней Европы. Он принадлежал семье Медичи, а впоследствии через брак вошел в коллекцию Габсбургов и стал частью австрийских коронных драгоценностей. После распада империи его след исчез, породив слухи о краже или тайной продаже.

Кроме бриллианта, в чемодане нашли броши, украшения для шляп в национальных цветах Венгрии, а также банты с бриллиантами старинной огранки и желтыми сапфирами. Эти предметы, по словам исследователей, помогут точнее воссоздать ритуалы, моду и символику императорского двора.

Семья Габсбургов планирует передать драгоценности на временную выставку в одном из канадских музеев - как благодарность стране, которая предоставила убежище императорской семье во время Второй мировой войны. После экспозиции украшения снова вернут в хранилище.

В то же время в Австрии уже обсуждают, кому должен принадлежать Флорентийский бриллиант - семье или государству. Это может вызвать новые споры вокруг статуса бывших королевских реликвий.

