Отмечается, что влага особенно важна в засушливые периоды, когда нет дождей и снега.

Зимний полив приносит деревьев пользу, однако делать его нужно не так часто, как летом.

Как пишет Southernliving, деревья находятся зимой в состоянии покоя, но на самом деле могут пересыхать от холодной, сухой погоды и ветра, а корни при этом остаются активными.

Отмечается, что влага особенно важна в засушливые периоды, когда нет дождей и снега. Хотя поливать не следует после замерзания земли, повышение уровня влаги в деревьях в теплые зимние дни может значительно способствовать их здоровому росту весной.

Видео дня

Почему важен зимний полив

Деревьям нужна вода зимой, чтобы изолировать корни и защитить их от экстремальных температур. Влажная почва теплее сухой. Полив также обеспечивает более активный рост весной, если деревья не страдали от обезвоживания всю зиму.

Деревья, испытывающие недостаток влаги зимой, ослабевают и могут проявлять признаки повреждения или гибели с наступлением тепла.

Если погода особенно сухая и ветреная, деревья могут пересыхать быстрее обычного, а вечнозеленые растения подвержены зимним ожогам в сухих, холодных и ветреных условиях, поскольку теряют влагу через хвою.

Как поливать деревья зимой

Когда земля замерзла, она не может впитывать воду, поэтому поливайте деревья, когда температура составляет около 4ºC или выше.

Если на земле лежит снег, поливать не нужно, так как он добавит влаги по мере таяния.

Взрослые деревья следует поливать примерно раз в месяц зимой. Молодым деревьям требуется полив чаще, примерно каждые 2 недели, поэтому проверяйте влажность почвы и поливайте, когда она будет сухой. Проверьте влажность почвы вокруг дерева, выкопав яму глубиной несколько сантиметров. Если она сухая, значит, дереву нужна вода.

Используйте капельный поливочный шланг, чтобы медленно и глубоко полить продольную линию кроны дерева - область на земле непосредственно под внешними краями кроны дерева, где растут корни.

Лучшее время для зимнего полива деревьев

Лучшее время для полива деревьев зимой - раннее утро или середина дня, когда земля прогрелась, и до того, как температура воздуха понизится. Это даст почве время впитать воду до наступления ночного понижения температур.

Советы по улучшению полива деревьев

Защитите деревья от зимнего обезвоживания, хорошо поливая их с лета до осени и до наступления заморозков. Слой органической мульчи также может помочь сохранить влагу и регулировать температуру почвы. Он также может предотвратить высыхание и растрескивание почвы вокруг дерева из-за замерзания и оттаивания. Продолжайте зимний полив до тех пор, пока весной деревья не начнут покрываться листвой, после чего можно возобновить обычный полив.

Другие новости об уходе за деревьями

Ранее садоводы рассказывали, как подготовить вишню к зиме, чтобы собрать большой урожай. Специалисты отметили, что своевременный уход за вишневыми деревьями обеспечит их здоровье и обильное плодоношение.

Вас также могут заинтересовать новости: