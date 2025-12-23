Бренд публично высказался о новых отношениях бывшей.

Британский комик и актер Рассел Брэнд публично раскритиковал новые отношения своей бывшей жены Кэти Перрис экс-премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как передает People, во время выступления на AmericaFest в Финиксе 50-летний Бренд упомянул Перри и ее нового избранника с явной иронией. Стоит отметить, что мама певицы в этот момент находилась в зале:

"Я до сих пор ее люблю, и я рад, что ее мама здесь, чтобы услышать, как я это говорю, но послушайте. Я был согласен на Орландо Блума, но Джастин Трюдо? Да ладно! Не ставьте меня в один ряд с этим парнем! Этим глобалистским марионеткой".

Стоит отметить, что последние годы имя Рассела Бренда фигурирует в ряде громких скандалов: в 2023 году несколько женщин публично обвинили его в сексуальном насилии, а впоследствии актеру выдвинули официальные обвинения. Сам Бренд категорически отрицает все обвинения.

Как известно, Кэти Перри и Рассел Брэнд были в браке с 2010 до 2012 года, инициатором развода стал Брэнд. После этого звезда девять лет состояла в отношениях с актером Орландо Блумом, однако в июне 2025 года они разошлись. У них есть дочь - Дэйзи Дав, которая родилась в 2020 году.

Слухи о романе Кэти Перри с Джастином Трюдо появились летом, когда их заметили вместе в Монреале. В октябре пара впервые публично появилась вместе на кабаре-шоу Crazy Horse в Париже по случаю дня рождения певицы.

