Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Сегодня, 23 декабря, в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру.

Как сообщила пресс-служба "Укрэнерго", аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме

Восстановительные работы начнутся сразу, как только это будет позволять ситуация с безопасностью.

В ДТЭК сообщили, что по команде "Укрэнерго" были применены экстренные отключения в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

Также из-за сложной ситуации в энергосистеме, по указанию НЭК "Укрэнерго", были применены аварийные отключения электроэнергии в Харьковской и Винницкой областях.

Кроме того, с целью стабилизации ситуации в объединенной энергосистеме по указанию "Укрэнерго" по Запорожской области для промышленных потребителей были введены графики аварийных отключений. Также в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

С утра 23 декабря Россия наносит комбинированный удар по Украине с применением ракет и ударных дронов. Россия запустила крылатые ракеты и дроны типа "Шахед". Мониторинговые каналы сообщали о пусках аэробаллистических ракет "Кинжал".

В Силах обороны ранее сообщали, что только за одну массированную атаку, которую осуществила российская армия по Украине, агрессор потратил более 360 миллионов долларов.

