Если пусковую установку K239 Chunmoo расположить в Литве, то она сможет топить корабли в главной военно-морской базе России в Балтийском море.

Эстонский центр оборонных инвестиций заключил контракт с южнокорейской компанией Hanwha Aerospace на поставку MLRS K239 Chunmoo на 290 миллионов евро. За эту стоимость будет поставлено 6 единиц K239 Chunmoo, а также три типа боеприпасов к ним. Как отмечает военный портал Defense Express, это открывает возможность топить корабли баллистикой прямо в Санкт-Петербурге, и закрыть для них Балтийское море.

Отмечается, что этот контракт предусматривает возможность в будущем дозаказать еще определенное количество K239 Chunmoo. Поставка по контракту должна начаться во второй половине 2027 года.

О каких ракетах идет речь

Три типа ракет, о которых идет речь, - это 239-мм CGR-080 с дальностью 80 километров (аналог GMLRS), 280-мм CTM-MR с дальностью 160 км (аналог ER GMLRS) и 600-мм CTM-290 с дальностью 290 км (аналог ATACMS). Отмечается, что все они используют для наведения стандартную связь GPS и инерционную систему.

"Фактически это тот же набор типов ракет, который был приобретен вместе с 6 единицами американских HIMARS еще в 2022 году. Однако у южнокорейского K239 Chunmoo несколько больший ассортимент типов ракет", - отмечают аналитики.

Так, пишет Defense Express, среди них есть и интересные и актуальные варианты для Эстонии. В частности, противокорабельная CTM-ASBM. Это модифицированная CTM-MR с такими же размерами и дальностью, и которую уже заказали эстонцы. Отмечается, что в CTM-ASBM, кроме определенных других изменений, имеется и инфракрасная головка самонаведения, что и позволяет бить по кораблям.

Куда такие ракеты могут долететь

"То есть получается такая баллистическая противокорабельная ракета с дальностью 160 км, с возможностью залпового запуска до 8 единиц с одной пусковой. И это именно то, что надо, для того, чтобы бить по одной из главных военно-морских баз РФ в Балтийском море - Кронштадт вблизи Санкт-Петербурга, до которого всего 110 км от границы", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что дальности CTM-ASBM хватит, чтобы бить и по самому Санкт-Петербургу, а также, чтобы перекрыть выход к Балтийскому морю с материковой части России.

"А если пусковую установку K239 Chunmoo расположить в условной Литве, то она сможет спокойно топить корабли в Калининградском анклаве и главной военно-морской базе РФ в Балтийском море - Балтийск", - отметили аналитики.

Только предположение

В то же время в Defense Express отмечают, что "это лишь предположение, и пока не идет речь о поставках именно баллистических противокорабельных ракет CTM-ASBM в Эстонию, хотя такая возможность вполне реальна и довольно желательна". Также издание отмечает, что эти ракеты не заменят обычные противокорабельные ракеты, а скорее дополнят их.

Россия и Европа

Как сообщалось, ранее CNN со ссылкой на украинскую и западную разведку отметило, что российский персонал, связанный с военными и службами безопасности страны, занимался шпионажем в европейских водах, тайно работая на судах, перевозивших российскую нефть.

В статье отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину Москва создала так называемый "теневой флот" из сотен танкеров. Эти суда перевозят российскую нефть из портов Балтийского и Черного морей, несмотря на западные санкции.

Подчеркивается, что привлечение россиян с опытом работы в сфере безопасности в экипажи "теневого флота" вызывает беспокойство в странах Европы, поскольку это иллюстрирует, насколько дерзкими стали тактики Кремля.

