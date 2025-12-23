Лошади передвигаются бесшумно и лучше справляются с грязью, чем транспортные средства.

Российские войска сейчас атакуют украинские позиции верхом на лошадях, это свидетельствует о том, как меняется тактика ведения боя в условиях господства беспилотников, пишет Forbes.

Так, украинские военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады сообщили об обнаружении группы российских солдат, продвигающихся к их позициям верхом на лошадях. Видеозапись, опубликованная бригадой, показывает, как вскоре после обнаружения украинские операторы беспилотников атакуют конных солдат.

На начальных кадрах видно, как российский солдат едет по открытой местности, а украинский беспилотник следует за его движением. Через несколько мгновений беспилотник наносит удар, когда солдат пытается увернуться. Взрыв пугает другую лошадь, сбрасывая всадника, после чего животное убегает в другом направлении, а судьба третьего конного солдата остается неясной.

Как написал Ярослав Трофимов из The Wall Street Journal на X: "Раньше это называли Первой мировой войной с беспилотниками, поэтому русские решили использовать конные кавалерийские части".

В комментарии Forbes командир украинской минометной батареи 92-й бригады Анатолий Ткаченко сказал, что это был первый увиденный случай конной атаки. При этом он отметил, что лошади передвигаются бесшумно и лучше справляются с грязью, чем транспортные средства.

"Мы уничтожали их на мотоциклах, а теперь из-за грязи они постоянно падают, и мотоциклы ломаются. Здесь играет роль множество факторов", – сказал Ткаченко.

Погодные условия также влияют на адаптацию к условиям поля боя. "Сейчас в поле такая ужасная грязь, что никто не может пройти. Проходя километр, приходится час идти пешком, потому что ноги полностью проваливаются", – рассказал Николай Мельник, бывший офицер 47-й механизированной бригады Украины.

Симптом, а не возрождение

Использование лошадей – это не чистая импровизация. В октябре 2025 года российская газета "Коммерсантъ" сообщила, что российские военные изучают возможность повторного включения конных подразделений в состав штурмовых частей, действующих на украинском фронте. "Коммерсантъ" тогда подчеркнул, что любое возвращение кавалерии будет ограниченным и в значительной степени символическим. Лошади дают незначительные преимущества на местности, где транспортные средства легко обнаруживаются.

"Возвращение конных войск показывает, как поля сражений, контролируемые беспилотниками, лишили российскую армию свободы передвижения. Когда колонны снабжения постоянно подвергаются обстрелу с воздуха, войска вынуждены использовать более простые способы передвижения. В Украине даже они обеспечивают незначительную защиту. Урок заключается не в том, что кавалерия возвращается на поле боя, а в том, что беспилотники оставили мало безопасных путей для его пересечения", - отмечает Forbes.

Война в Украине - новости

Ранее американский ветеран, воевавший в Украине, рассказал Business Insider, что бои настолько близкие, что в некоторых столкновениях с россиянами "иногда можно буквально коснуться их дулом винтовки".

В этих ограниченных пространствах как украинские, так и российские войска в значительной степени полагаются на неприметное и часто недооцененное оружие, которое сейчас играет ключевую роль в окопной войне в Украине - гранаты.

