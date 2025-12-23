Путин неоднократно демонстрировал готовность изменять российское законодательство в своих собственных целях.

Обещаниям Кремля не нападать на Украину и страны Европы и НАТО после заключения мирного соглашения нельзя верить, поскольку Россия уже неоднократно демонстрировала готовность игнорировать любые международные соглашения в своих интересах. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Так, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков недавно заявил, что Россия готова юридически оформить свое намерение не нападать на государства Европейского союза (ЕС) или НАТО в будущем соглашении о прекращении войны на Украине.

Однако в ISW напоминают о похожей ситуации, когда Россия тоже брала на себя обязательства, - Будапештский меморандум 1994 года, который предусматривал не только требование к России уважать территориальную целостность Украины, но и принимать меры в случае любой агрессии против Украины в обмен на отказ Киева от советского ядерного оружия.

Видео дня

"Путин неоднократно демонстрировал готовность изменять российское законодательство в своих собственных целях, в том числе путем изменения российской Конституции в 2020 году, чтобы позволить себе продолжать занимать пост президента. Модель Кремля, нарушающая международные соглашения и изменяющая собственную конституцию, демонстрирует пустоту таких российских обещаний", - подчеркивают в ISW.

Аналитики отмечают, что это свидетельствует о необходимости надежных гарантий безопасности для Украины, чтобы предотвратить возобновление российской агрессии в будущем.

Россия и Европа

Ранее лава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что европейским странам стоит быть готовыми к нападению РФ уже в 2027 году. По его информации, страны Балтии РФ планирует оккупировать, при этом Польша "рассматривается сугубо для ударов, для военной кампании без захвата".

В то же время Reuters сообщал, что разведка США подтвердила, что Путин планирует вторжение в страны Балтии. В частности, речь идет о плане РФ по возвращению под сапог Москвы всех территорий бывшего СССР.

Вас также могут заинтересовать новости: