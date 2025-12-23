Сегодня и в ближайшие дни погода в Украине станет более зимней.

Предыдущие выходные в Украине были более похожи на осенние, однако уже с 23 по 26 декабря синоптическая ситуация будет поворачивать на зиму. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, к нам будет поступать холодный воздух с севера и северо-востока, однако 23 декабря температура еще не претерпит ощутимых изменений, лишь на северо-востоке страны ночью будет прохладнее.

24 декабря уже в большинстве областей ожидаем снижения температура в течение суток до -3°...-8°, ночью на севере и востоке страны - до -12°.

Видео дня

Также сегодня днем холодный атмосферный фронт с севера обусловит по всей Украине, кроме юго-востока, местами небольшой мокрый снег, а в Одесской области - с дождем.

24 декабря давление в Украине будет расти, поэтому в большинстве областей осадков не ожидается. "Однако теплый атмосферный фронт от циклона над Италией обусловит в юго-западной части небольшой снег, в Одесской области с дождем, в Карпатах и на Прикарпатье умеренный снег", - уточнили в Укргидрометцентре.

25 декабря, по прогнозу, в Украине сохранится холодная погода без осадков.

Погода на Рождество 2025

В ближайшее время в Украине ощутимо снизится температура воздуха, и рождественские праздники будут проходить в условиях зимы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Сочельник и на Рождество столбики термометров опустятся до -2...-9 градусов, а ночью в отдельных регионах морозы могут достигать -9...-12 градусов.

В то же время, как отмечает эксперт, вместе с холодом возможны прояснения, поэтому погода порадует солнышком.

В Киеве на Сочельник и Рождество также прогнозируются морозы и солнечные прояснения.

Вас также могут заинтересовать новости: