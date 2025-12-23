Он детализировал, что пилоты истребителей успешно выполнили задание.

Мощную воздушную массированную атаку оккупантов сегодня удалось отбить благодаря огромным усилиям всех составляющих Сил безопасности и обороны. Особая заслуга в сбивании крылатых ракет у летчиков истребителей F-16.

Об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона "Единые новости". Он отметил, что в результате российской атаки есть повреждения и разрушения. В частности, 21 локация была поражена. Также есть убытки от падения обломков ракет и дронов.

Всего российские захватчики запустили 673 средства воздушного нападения, из них - 38 ракет воздушного и наземного базирования (было 35 крылатых ракет и 3 аэробаллистические "Кинжал" Х-47М2).

"Противник выпустил такое большое количество средств воздушного нападения. География этой атаки была большая - вплоть до Львовской области. Также пострадала Одесская область. Боевая работа велась на Хмельнитчине, Тернопольщине. Житомирской области", - рассказал он.

Игнат добавил, что из 673 средств воздушного нападения сбито и подавлено 635:

"Это такая цифра, которая достигается огромной работой всех сил безопасности и обороны, всех тех, кто работает по воздушным целям - "Шахедам", "Герберам", "Италмасам" и крылатым ракетам".

Он отметил, что из 35 крылатых ракет сбито 34.

"Основная заслуга в этом именно пилотов тактической авиации, наших летчиков, в частности, F-16. Командующий Воздушных сил отмечает их работу. Также работу всех составляющих Сил обороны, которые присоединились к сбитию остальных воздушных целей", - сообщил Игнат.

Также он раскрыл подробности, благодаря чему удалось в очередной раз отразить такую мощную атаку врага.

"Безусловно - это поддержка партнеров. Без поставок ракет, о которых мы намекаем фактически в каждом нашем видеосюжете, и об этом говорят пилоты, техники самолетов - что мы готовы защищать, мы готовы воевать, но надо иметь чем работать по вражеским ракетам", - отметил Игнат.

Он выразил благодарность международным партнерам за поставки необходимых средств, но отметил, что "хочется больше".

Ночная атака оккупантов

Как сообщал УНИАН, во время сегодняшней атаки врагом еще было запущено 3 аэробаллистические ракеты "Кинжал", но ни одна из этих ракет не достигла цели. Места падения этих ракет уточняются.

На Киевщине от удара российского дрона погибла женщина. Известно о погибшем человеке в Хмельницкой области. На Житомирщине погиб четырехлетний ребенок, в результате попадания российского дрона в жилой дом.

