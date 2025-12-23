В то же время, на Рождество 24-25 декабря ожидается самая низкая температура.

Преимущественно в большинстве областей Украины осадки ожидаются сразу после Рождества, на 26 декабря. Об этом синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха сообщила в эфире канала Общественное.

В частности, Птуха ответила, ждать ли снега на Рождество и Новый год.

"В общем да, в течение этой недели у нас процессы синоптические будут меняться на более зимний характер, и именно он принесет на территорию Украины более такие зимние пейзажи. Но, опять же, пока что в первой половине недели это будет проявляться в снижении температуры, а вот во второй половине уже немножечко могут быть и атмосферные фронты с осадками в виде снега", - отметила синоптик.

В частности, 23 декабря будет наблюдаться еще переходный день, будут не очень значительно низкие температуры в течение суток от трех мороза до трех тепла.

"Но уже поступает воздух из северных широт, меняются воздушные потоки, и холодный ветер будет с севера нести снижение температуры на следующие дни", - добавила она.

В частности, во вторник по территории Украины может пролетать небольшой мокрый снег, но какого-то снежного покрова он еще особо добавлять не будет.

В то же время, в среду, 24 декабря, будет повышаться атмосферное давление и в большинстве регионов Украины будет погода без осадков, кроме юго-западной части (Прикарпатье, Буковина, Винницкая область и условно Одесская область), где могут быть осадки в виде небольшого мокрого снега. В Одесской области будет смешанная фаза осадков с дождями. В этих областях может быть гололедица на дорогах, надо быть внимательными и осторожными.

Вместе с тем, в четверг, 25 декабря, сохранится морозная погода, но осадков не ожидают, потому что антициклон будет усиливаться.

По словам Птухи, самыми холодными днями будут 24 и 25 декабря: "У нас будут ночные морозы, значения будут достигать -3°...-10° в большинстве регионов, кроме юга и Закарпатья, и днем максимумы также невысокие, -1°...-7° Закарпатье и юг Украины немного теплее - днем 0°...+5°".

При этом, на северо-востоке страны показатели температуры будут ниже - ночью температура может достигать даже до -12 мороза.

Уже 26 декабря дойдут атмосферные фронты с северо-востока и принесут с собой осадки, от небольших до умеренных, и это уже будут преимущественно осадки в виде мокрого снега и снега. По оценкам специалистов, это будет преимущественно в северо-восточной части, на левобережье, в центральных областях, а в западных областях будет меньше осадков.

Как сообщал Погода УНИАН, ожидается, что последние дни декабря, 29-31 декабря, должны быть более холодными. Прогнозируют, что украинцы встретят новый год с более морозной и солнечной погодой.

