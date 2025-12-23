Массированная атака РФ: на Житомирщине погиб 4-летний ребенок

Ребенок был госпитализирован, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

В ночь на вторник, 23 декабря, Россия в очередной раз массированно ударила по Украине ударными дрнами и ракетами. В Житомирской области в результате ударов оккупантов погиб 4-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. По его данным, врачи пытались спасти ребенка, но не смогли.

"От вражеских ударов по территории области этой ночью погиб ребенок (2021 года рождения). Он был госпитализирован, врачи боролись за жизнь ребенка, но спасти его в конце концов не смогли. Выражаем наши соболезнования родителям и родным", - отметил Бунечко.

Видео дня

По его словам, еще один ребенок и один взрослый находятся в больницах. Всего пока известно о 5 пострадавших и одном погибшем из-за российских обстрелов Житомирщины этой ночью.

Массированная атака на Украину - последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением ракет и ударных дронов. В ряде областей уже объявили об экстренных отключениях света.

Взрывы прогремели в Киевской, Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой и ряде других областей Украины. В частности, пострадали объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома. В Хмельницкой области есть жертва.

Вас также могут заинтересовать новости: