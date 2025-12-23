Угрозы для жизни и здоровья работников и горожан нет.

В результате массированных российских обстрелов по объектам энергетической инфраструктуры Украины 23 декабря произошло полное обесточивание металлургического комбината "Запорожсталь", что привело к аварийной остановке производства.

"В чрезвычайно сложных условиях команда предприятия осуществила оперативное переключение на альтернативные источники питания и дальнейшую безопасную остановку производственных процессов в соответствии с антикризисным регламентом действий", - говорится в сообщении компании "Метинвест" в Facebook.

Отмечается, что благодаря действиям персонала и принятым экстренным мерам по минимизации нештатных ситуаций удалось избежать техногенной аварии и уменьшить уровень выбросов в атмосферу.

Сообщается, что угрозы для жизни и здоровья работников и горожан нет. Дальнейшее восстановление производства будет осуществляться после восстановления внешнего энергоснабжения.

В ночь на 23 декабря российские оккупанты совершили очередную массированную ракетно-дронную атаку. Во время сегодняшнего обстрела Украины россияне применили более 650 дронов и десятки ракет, сообщил президент Владимир Зеленский.

По данным Минэнерго, по состоянию на утро почти полностью были обесточены потребители в Ривненская Тернопольской и Хмельницкой областях. Российские дроны и ракеты также частично оставили без света население в Винницкой, Черниговской, Житомирской областях, а также в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

