Значительный рост тарифа на распределение газа, который предлагает Нацкомиссия по регулированию энергетики, будет иметь негативные последствия для коксохимической и металлургической промышленности в условиях войны и экономического кризиса. Поэтому стоит еще раз проанализировать структуру расходов, которые закладываются в тариф облгазов, и не допустить резкого увеличения стоимости газа. Об этом заявили в ассоциации "Укркокс".

"НКРЭКУ обнародовала проекты решений по существенному повышению тарифов на услуги по распределению газа для отдельных операторов. В частности, для АО "Запорожгаз" тариф в 2026 году предлагается повысить с 0,92 до до 1,73 грн за кубометр. Но в 2025 году тарифы не пересматривались, что свидетельствует о достаточности действующего уровня доходов для покрытия расходов операторов", - отметили в "Укркокс".

В ассоциации отмечают, что повышение тарифов в 2026 году приведет к значительным потерям коксохимической промышленности, которая уже работает в условиях войны, энергетического и логистического кризисов и сложной рыночной конъюнктуры. Дополнительное давление, по оценке отрасли, усугубит кризис в металлургическом комплексе - основном потребителе коксохимической продукции, который сейчас находится в сложном финансовом состоянии.

Видео дня

"Коксохимические предприятия не имеют достаточного финансового запаса прочности, чтобы покрывать дальнейший рост затрат на ресурсы, в частности на тариф на распределение природного газа", - говорится в обращении.

В "Укркоксе" также обращают внимание, что макроэкономические прогнозы не предусматривают падения ВВП в 2026 году, а следовательно, отсутствуют объективные основания для резкого пересмотра тарифов. По мнению ассоциации, возможное повышение может быть экономически обоснованным только в пределах индекса цен производителей промышленной продукции - около 13,6%.

Ранее представители промышленности неоднократно заявляли, что резкий рост тарифов на энергоресурсы во время военного положения создает дополнительные риски для сохранения производства и рабочих мест.

Ранее с подобным заявлением выступило также ОП Укрметаллургпром: там заявили, что повышение тарифа на распределение газа может стать критическим ударом по горно-металлургическому комплексу, и приведет к закрытию предприятий и массовым сокращениям персонала.

Вас также могут заинтересовать новости: