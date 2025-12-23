Вокруг частной одесской клиники Odrex вспыхнул новый скандал. Сайт Stop Odrex, который создали родственники умерших пациентов и люди, связывающие ухудшение своего здоровья с лечением в клинике, временно прекратил работу. Активисты заявляют: это произошло не из-за технических проблем, а после официальных жалоб со стороны клиники "Одрекс".

О ситуации сообщила соучредитель Stop Odrex, дочь пациента, который умер после лечения в Odrex, Кристина Тоткайло. По ее словам, юридическое лицо DIM MEDICINE LLC обратилось к хостинг-провайдеру Hostiq с требованием прекратить работу сайта.

В обращении компании, как отмечает Тоткайло, говорится о том, что сайт якобы вводит пользователей в заблуждение, создает ложное впечатление связи с официальным ресурсом клиники, вредит деловой репутации и содержит материалы, которые в Odrex считают дискредитирующими. Клиника настаивала на деактивации домена и удалении всего контента.

Видео дня

Активисты расценивают эти действия как давление и попытку заставить молчать людей, которые публично рассказывают о своем опыте лечения в частной одесской клинике "Одрекс".

"Это организованная атака и очередная попытка закрыть нам рот. Очевидно, кто-то очень не хочет, чтобы общество узнало правду о том, что происходит в Odrex",- написала Кристина Тоткайло в соцсетях.

По словам активистов, Stop Odrex является некоммерческим и неполитическим проектом. Его цель - собрать личные истории пациентов, оказать поддержку семьям умерших и публично информировать о ходе уголовных производств в рамках так называемого "Дела Odrex". Активисты отмечают, что сайт не маскируется под официальный ресурс клиники и открыто позиционирует себя, как общественная инициатива.

Они убеждены - попытка блокировки независимого ресурса только усиливает подозрения относительно стремления клиники Odrex скрыть правду и честные отзывы своих бывших пациентов. Особенно на фоне уголовных дел в отношении врачей, которым инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Сейчас активисты Stop Odrex пытаются полностью восстановить работу сайта.

Вас также могут заинтересовать новости: