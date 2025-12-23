Силы обороны сбили 34 из 35 крылатых ракет типа Х-101, Искандер-К, а все три аэробаллистические ракеты "Кинжал" не достигли цели.

Оккупантам во время сегодняшней массированной воздушной атаки удалось попасть в 21 локацию. Еще на 8 локациях произошло падение обломков от сбитых средств российского нападения.

Как сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в социальной сети Facebook, в ночь на 23 декабря (с 18:00 22 декабря) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

В частности, в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 673 средств воздушного нападения - 38 ракет и 635 БПЛА различных типов.

Видео дня

Оккупанты запустили:

635 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков - Рязанская обл;

35 крылатых ракет Х-101, Искандер-К (районы пусков - Вологодская, Курская область).

В связи с этим, воздушное нападение отражали украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

При этом, по предварительным данным, по состоянию на 11:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 621 воздушную цель:

587 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

34 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К.

"Зафиксировано попадание ракет и 39 ударных БПЛА на 21 локации, падение сбитых (обломки) - на 8 локациях. Кроме того, три аэробаллистические ракеты не достигли целей (места падения уточняются)", - отмечается в сводке.

Вместе с тем, враг продолжает атаку беспилотниками.

Ночная атака оккупантов

Как сообщал УНИАН, сегодня рано утром российские захватчики в результате нападения оставили без электричества Ровенскую, Тернопольскую и Хмельницкую области. Также, частично без света остались граждане в Винницкой, Черниговской, Житомирской областях, а также в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

На Киевщине от удара российского дрона погибла женщина. Известно о погибшем человеке в Хмельницкой области. На Житомирщине погиб четырехлетний ребенок, в результате попадания российского дрона в жилой дом.

Вас также могут заинтересовать новости: