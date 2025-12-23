Температура на праздники в городе заметно снизится.

В этом году Рождество в Днепре будет морозным, но сухим. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, с началом недели на погоду Днепропетровщины будет влиять гребень Скандинавского антициклона. Существенных осадков не ожидается. Температура ночью будет -3..+2°, а днем 0..+5°.

В дальнейшем Днепропетровщина окажется в тыловой части циклона, который расположен на северо-востоке. С севера будет поступать холодный, относительно сухой арктический воздух. Ветер будет северного направления, 7-12 м/с. Температура снизится: ночью до -5..-12°, днем до -2..-7°. На выходных, по данным синоптиков, морозы уже ослабнут.

Видео дня

"На Рождество будет морозная погода без осадков, облачность уменьшится", - прогнозируют синоптики.

По их данным, в течение 26-28 декабря ожидаются небольшие осадки в виде снега, порывы ветра усилятся до 15-20 м/с, на дорогах местами образуется гололедица.

"В целом погода на этой неделе будет иметь зимний характер - с морозной свежестью и предчувствием снега", - резюмировали специалисты.

Когда в Украине ждать не снег - прогноз

По данным Укргидрометцентра, 23 декабря во многих областях Украины ожидается небольшой мокрый снег. На Сочельник и Рождество заметно похолодает, но будет преимущественно сухо. Зимние осадки в виде мокрого снега и снега стоит ожидать уже после Рождества - с 26 декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: