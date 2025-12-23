Продать доллар можно в среднем по курсу 41,90 грн, а евро - 49,20 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 23 декабря, снизился на 9 копеек и составляет 42,39 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,90 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 6 копеек и составляет 49,83 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,20 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,25 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,15 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,86 грн/евро, а курс продажи - 49,67 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 23 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,15 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 10 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, несколько ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,49 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

После худшего года за почти десятилетие доллар США временно стабилизировался. Однако большинство инвесторов ожидают, что в 2026 году его падение повторится.

