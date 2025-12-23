Эти знаки Зодиака наконец оставят все проблемы позади: испытания уже в прошлом

В списке есть представители знака Рыбы.

На неделе с 22 по 28 декабря 2025 года для трех знаков Зодиака начинается период, когда дела начинают идти гладко. 24 декабря Венера образует квадрат с Нептуном – аспект непростой, с двумя сторонами. С одной стороны, он несет легкость, мечтательность и вдохновение, с другой – способен ввести в заблуждение, особенно в вопросах любви и финансов, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Важно помнить, что Нептун может быть связан с обманом и путаницей, поэтому 24 декабря лучше не принимать важные решения. Для некоторых же это соединение может оказаться полезным, но стоит сохранять осторожность и не верить сразу всему, что кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой.

Также 24 декабря Венера входит в Козерог, где уже находятся Марс и Солнце. Для земных знаков это особенно благоприятное сочетание – появляется шанс встретить кого-то значимого или укрепить важные контакты в праздничный период.

В течение всей недели продолжает действовать влияние новолуния в Стрельце, связанного с путешествиями, приключениями, поиском истины и позитивным взглядом на жизнь. Это способствует появлению нестандартных идей и вдохновляет на новые решения, улучшая общее состояние и планы на ближайшие дни.

Рыбы

Для Рыб неделя может принести трудности, связанные с работой, балансом между личными делами и профессиональными обязанностями. Новолуние в квадрате с Нептуном и Сатурном может вызвать чувство растерянности и перегрузки. Важно сосредоточиться на рабочих задачах, не позволяя личным отвлекающим факторам мешать продуктивности, особенно в праздничный период.

Рыбам стоит приоритизировать отдых и практики для восстановления внутреннего равновесия, например, медитацию и осознанность. Если потребуется совет, полезно обратиться к человеку, который хорошо знаком с вашей сферой деятельности. Вход Венеры в Козерог 24 декабря добавляет поддержку и положительные моменты в профессиональной и личной жизни.

Овен

Для Овнов на этой неделе возможны разногласия на работе, с коллегами или даже с родственниками, особенно со стороны старших членов семьи. Рекомендуется проявлять терпение и не реагировать импульсивно, позволяя конфликтной энергии постепенно утихнуть.

Марс приносит амбиции и повышает внимание к вашим действиям, но также может усиливать межличностное напряжение. Главная задача – сохранять внутреннюю мотивацию, не отталкивая окружающих и защищая свои границы. Ошибки лучше признавать и двигаться дальше. Правильное общение и забота о себе помогут справиться с трудностями без лишнего стресса.

Весы

Для Весов неделя может быть напряженной в романтических отношениях или дружбе. Есть риск почувствовать, что ваши потребности игнорируются. Праздники могут усиливать стресс, особенно если планы не срабатывают.

Начало недели потребует честного обсуждения чувств и потребностей с близкими людьми, чтобы устранить недопонимание. С другой стороны, излишняя потребность во внимании тоже может создать проблемы. Важно найти баланс: оценить ситуацию, открыто обсудить вопросы и при необходимости взять паузу для размышлений. Окружение поддерживающих людей и забота о себе помогут пройти эту неделю, а жизнь станет значительно спокойнее и легче.

