Захватчики накапливали ракеты и дроны, ждали похолодания, и пытаются убедить США тем, что обладают преимуществом для уничтожения энергетики Украины.

Сегодняшний массированный обстрел Украины ракетами и дронами в очередной раз доказывает цель войны России против Украины. Эта цель имеет откровенно геноцидный характер.

Об этом военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ Александр Мусиенко сообщил в эфире на Radio NV.

"Я вижу, что это стандартная террористическая преступная атака России. Цель абсолютно очевидна. Это связано с тремя факторами", - сообщил Мусиенко.

В частности, первый фактор - враг накапливал силы и средства, ракеты и дроны для масштабных атак. До сегодняшнего дня определенное время комбинированных атак всей территории Украины не было. Враг сосредотачивался на осуществлении террористических атак на гражданские объекты Одесской области, и на прифронтовые и приграничные территории Херсонщины, Николаевщины, Сумщины, Харьковщины и Запорожье.

"Но не было ударов вглубь. Сейчас, когда они накопили ракеты, накопили большее количество беспилотников - наносят удары, в том числе, по западным и центральным регионам нашего государства. Под прицелом объекты энергетики", - добавил Мусиенко.

В то же время, по его мнению, второй фактор обстрела - это прогнозы синоптиков о похолодании, и поэтому, враг накануне снижения температурных показателей стремится создать неблагоприятные условия. "Это еще раз свидетельствует, что цель этой войны российской против Украины носит откровенно геноцидный характер. Потому что они пытаются лишить нормальных условий для жизни и существования, особенно в течение холодного времени года", - подчеркнул Мусиенко.

И третий фактор связан с тем, что Россия такими действиями пытается показать еще якобы наличие способности, в том числе, используя это в международном измерении, показать США и другим, что они якобы все еще обладают преимуществом, и способны создавать серьезные проблемы сектору энергетики и вообще социально-экономическому комплексу Украины.

"И это демонстрация того, что у них якобы все в порядке с воздушной составляющей... Но предварительно из того, что мониторится, нельзя сказать, что Россия существенно нарастила количество ракет, которые они применяют", - отметил Мусиенко.

Массированная атака России - главные новости

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики, сегодня рано утром российские оккупанты уже в девятый раз за год массированного атаковать объекты энергетики Украины. Полностью без света осталось три области - Ровенская, Тернопольская и Хмельницкая. Частично без света осталось население в Винницкой, Черниговской, Житомирской областях, а также в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Российские захватчики сегодня запустили более 650 дронов и десятки ракет.

