В 'ПриватБанке' подешевел доллар: свежий курс валют на среду

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,37 грн, а евро - 49,75 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 23 декабря, снизился на 11 копеек и составляет 42,32 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня остался на прежнем уровне и составляет 49,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,72 гривни, а евро - по курсу 48,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 42,37 гривни. Курс евро при оплате картой 23 декабря также остался неизменным и составляет 49,75 гривни.

НБУ установил на 23 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,15 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 10 копеек.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, несколько ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,49 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 9 копеек и составляет 42,39 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,90 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 6 копеек и составляет 49,83 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,20 гривни за евро.

