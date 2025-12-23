Крупнейшими импортерами стали Нидерланды, Германия, Франция и Польша.

От португальской трески, запеченной в духовке, до ее польской жареной версии - российская рыба до сих пор остается на европейских столах, несмотря на попытки Европейского Союза сократить импорт.

Как пишет Euractiv, Балтийские страны, Финляндия и Швеция считают рыболовство важным инструментом экономического давления на Кремль, учитывая общее с Россией Балтийское море. Они неоднократно призывали повысить пошлины на российские морепродукты, значительные объемы которых продолжают попадать на рынок ЕС. Для экологических организаций это вопрос не только экономики, но и морали.

"Российские рыболовные суда тесно связаны с режимом... поэтому существует связь с войной в Украине", - цитирует издание эксперта Oceana по незаконному рыболовству Ваню Вульперхорст.

Так, недавно две крупные российские компании - Norebo и Murman Seafood - были признаны виновными в осуществлении государственного шпионажа в водах ЕС, после чего против них ввели санкции. Впрочем Еврокомиссия отвергает идею дальнейших ограничений на импорт рыбы - инициативу, к которой многие страны Евросоюза относятся настороженно.

Министр сельского хозяйства и рыболовства Латвии Армандс Краузе отметил, что поиск поддержки продолжается.

"В нынешней геополитической ситуации мы не можем останавливаться на том, что уже сделано. Чтобы поддержать Украину, мы должны последовательно продолжать ограничивать торговлю с Россией и Беларусью", - сказал он.

После полномасштабного вторжения России ЕС запретил импорт икры - вместе с шампанским и бриллиантами, - хотя Москва поставляла ее в незначительных объемах. В то же время менее "привлекательные" продукты, в частности треска и минтай, продолжили поступать на рынок, частично даже без уплаты пошлины. В 2024 году Евросоюз отменил для российской рыбы таможенные льготы, но в том же году все равно закупил ее на 709 млн евро. Крупнейшими импортерами стали Нидерланды, Германия, Франция и Польша.

Отследить происхождение такой рыбы потребителям непросто. По словам Вульперхорст, маркировка часто ограничивается кодами вроде "FAO 67" или "FAO 27", которые указывают на районы вылова, где работают и российские суда.

Особенно чувствительная тема для Португалии - страны, где треска часть национальной кухни. Вместе с Нидерландами и Польшей она входит в тройку крупнейших импортеров российской трески в ЕС.

"После нескольких веков прямого промысла на Ньюфаундленде, запрет, введенный Канадой в 1992 году из-за истощения запасов трески, заставил португальцев искать новые источники для удовлетворения своих потребностей", - цитирует издание вице-президента Национальной ассоциации малых и средних предприятий Хорхе Карманейро.

Он пояснил, что это побудило торговцев перейти на замороженную российскую треску и норвежскую соленую треску.

В Польше, несмотря на жесткую позицию в отношении России, рыбу не включили в перечень товаров для повышения пошлин.

"Мы почти на 100% зависимы от импорта. Физически нет возможности получить это сырье в пределах ЕС", - признал представитель отрасли Сильвестр Шиманик.

Дополнительную проблему создает "норвежский обход": выловленная Россией рыба может попадать в Евросоюз без уплаты пошлины после переработки в Норвегии.

"Если достаточно переработать продукт в Норвегии, можно сказать, что он норвежский. Так можно "отмыть" российское происхождение улова", - подытожила Вульперхорст.

С начала полномасштабной войны торговля между Евросоюзом и Россией резко сократилась из-за санкций и ограничений на импорт некоторых товаров. Импорт товаров из России в первом квартале 2025 года составил 8,74 млрд евро или 10,11 млрд долларов, по сравнению с 30,58 млрд евро четыре года назад. С января 2022 года ЕС импортировал российских товаров на сумму 297 млрд евро.

Группа сенаторов внесла в Сенат США двухпартийный законопроект Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025, который предусматривает санкции за покупку нефти и нефтепродуктов из России или содействие их импорту.

