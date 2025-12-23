Свинину ввозили преимущественно из Польши, Нидерландов и Дании.

В январе-ноябре этого года Украина импортировала 28,4 тысячи тонн свинины, что в 12,9 раза больше, чем за аналогичный период 2024-го. В денежном эквиваленте импорт за этот период также увеличился в 12,9 раза, до 70,8 млн. долларов.

Портал AgroTimes, ссылаясь на данные Государственной таможенной службы, сообщает, что главными торговыми партнерами Украины выступают Польша, Нидерланды и Дания. Больше всего свинины ввезли из Дании - почти 58% от общего объема.

Также сообщается, что в январе-ноябре Украина экспортировала 2,2 тыс. тонн свинины - на 21,4% меньше, чем в прошлом году. В денежном эквиваленте экспорт за 11 месяцев снизился на 4,3%, до 6,6 млн долларов.

Главным партнером Украины стали Объединенные Арабские Эмираты, на которые пришлось 33,9% экспортируемой свинины. Второе место занимает Гонконг (16,9%), а третье - Бахрейн (16,6%).

По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопки, главная причина активного импорта свинины - сокращение поголовья свиней зимой. Это привело к тому, что на внутреннем рынке возник дефицит предложения, а цены на популярный продукт выросли.

Напомним, свинина в Украине начала дорожать еще весной-летом. Если в прошлом году это мясо стоило в магазинах в среднем не дороже, чем 200 грн/кг, то уже с мая цену ниже 250 грн/кг найти было сложно.

Стоит сказать, что в целом цены на мясо и мясные изделия в Украине за год выросли местами более чем на 40%. По мнению специалистов, до конца зимы цены могут прибавить еще 5-7%.

