Украинская актриса Наталка Денисенко отреагировала на резкие упреки и критику в свой адрес со стороны коллеги и кумы бывшего мужа, актера Андрея Фединчика, Ксении Мишиной.

Напомним, после резонансного интервью Денисенко Мишина встала на сторону своего кума и обвинила Наталку во лжи и двуличии, а также заявила, что та "продала душу дьяволу".

"Когда мы с Андреем уже расстались... Ксюша репетировала спектакль с Андреем очень долгое время. И я понимаю, почему она так написала, потому что она видела Андрея в определенном состоянии, в тяжелом. Он переживал это очень тяжело. Она имеет право на любой комментарий, это ее видение ситуации", - прокомментировала Денисенко в эфире "Радио Люкс".

Что касается фразы о продаже души дьяволу, то, как заявила Денисенко, такого у нее не было:

"Я очень верю в Бога, верю во Вселенную, в то, что та энергия, которую мы внутри себя лелеем и отдаем людям, она нам возвращается".

К тому же, по словам Наталки Денисенко, они с Мишиной задолго до этого рассорились: "Была обижена на меня из-за шутки в шоу, где надо было поспорить и позвонить другу, разыграть его. Но я потом извинилась перед ней".

Напомним, как писал УНИАН, в том интервью Наталка Денисекно заявила, что никогда не изменяла мужу и пыталась сохранить семью. Позже Андрей Фединчик заявил, что они развелись именно из-за ее измены.

