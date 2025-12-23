В Кремле настаивают, что должен продолжаться "скрупулезный и экспертный" рабочий процесс.

Никакого прорыва на переговорах в Майами по урегулированию войны в Украине нет. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

"Это рабочий процесс. Мы же говорили, что сначала должен быть рабочий процесс достаточно скрупулезный, на экспертном уровне", - заявил Песков.

По словам Пескова, для России сейчас главное - получить от США детали их переговоров с европейцами и Украиной и проверить, насколько это соответствует "духу Анкориджа". Речь идет о встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая состоялась в августе на Аляске.

Видео дня

Переговоры в Майами - главные новости

Напомним, что накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в мирных переговорах по Украине. Однако он добавил, что пока не может с уверенностью сказать, что мирное урегулирование возможно.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предварительных результатах работы украинской делегации в Майами. Там с представителями Соединенных Штатов Америки согласовывались несколько проектов документов о прекращении войны.

Ранее спецпосланник США Стив Уиткофф, комментируя переговоры в Майами, сказал, что во время отдельной встречи в формате США-Украина внимание уделили дальнейшей разработке плана из 20 пунктов, согласованию позиций по гарантиям безопасности, в частности со стороны США, а также дальнейшей разработке плана экономического развития и процветания.

Вас также могут заинтересовать новости: