Северная Корея поставляет в Россию 122-мм пушки Д-74. Факт таких поставок подтвердил российский артиллерист, а также рассказал об их преимуществах и недостатках.

Как пишет "Милитарный", россиянин отметил, что Д-74 больше всего похожа на советскую 122-мм гаубицу Д-30. В то же время корейская пушка имеет большую дальность - до 24 км, тогда как у Д-30 она составляет около 19 км. Снаряды имеют одинаковый калибр, однако снаряд к Д-74 оснащен большей гильзой, что обеспечивает большую дальность стрельбы.

Также он сказал, что преимуществом этой пушки является взаимозаменяемость деталей с советскими пушками, а также возможность приобрести отдельные комплектующие даже в обычных автомагазинах. Исключением являются колеса, вероятно из-за несовместимости с северокорейской ступицей.

Однако недостатков у этой пушки также хватает

Россиянин отметил, что Д-74 часто выходит из строя из-за низкого качества производства. Так, он сравнил прочность металла пушки с "прессованным рисом".

Он отметил, что ломается все - от домкрата и механизма подъема колес до клина ствола. Все неисправности военным удалось устранить собственными силами.

КНДР в войне в Украине

Северная Корея все более открыто признает участие своих военных в войне на стороне России. Ранее государственные СМИ показывали кадры репатриации погибших солдат и публичные церемонии чествования тех, кто воевал вместе с российской армией против Украины.

недавно Российские пропагандистские ресурсы заявили о якобы участии солдат Северной Кореи в боях на Запорожском направлении, в частности в районе Гуляйполя.

Также СМИ сообщали, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын отправляет военных КНДР на войну против Украины вместе с приказом в случае угрозы плена подорвать себя гранатой.

