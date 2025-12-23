Юморист предпочел отшутиться.

Украинский актер, комик и блогер Кирилл Ганин впервые прокомментировал слухи о том, что его мобилизовали в ряды украинской армии.

Юморист с помощью искусственного интеллекта сгенерировал видео якобы из здания Территориального центра комплектования и социальной поддержки. В ролике Ганин имеет на голове пластиковое ведро, а в руках - игрушечный меч. Он говорит, что чувствует себя сильным, смелым и готовым обороняться.

"Военком" отвечает, что комик уже надоел им, поэтому придется взять его в Десантно-штурмовые войска. Видео подписано такими словами:

Видео дня

"Я несколько раз говорил в интервью, что меня дважды не брали в армию. Что ж, вот третья попытка".

На другом видео он якобы выползает из реки на территорию Польши, однако там его встречает украинский пограничник. "Видел много новостей, а также видео по поводу тех же новостей. Поделюсь с вами самыми лучшими. P.S.: И это только начало", - написал Ганин.

Напомним, ранее Кирилл Ганин критиковал украинцев, которые переплывают Тису, чтобы покинуть страну и избежать мобилизации. Сам он заявлял, что дважды приходил в ТЦК, однако там ему говорили заниматься своим делом. Недавно СМИ сообщили, что в начале декабря Ганина "доставили в Святошинский территориальный центр комплектования".

Вас также могут заинтересовать новости: