Пивненко утверждает, что нарративы о "дороге в один конец" являются элементом информационно-психологических операций РФ.

Пехоту на фронте не оставляют один на один с опасностью, а нарративы о "дороге в один конец" являются элементом информационно-психологических операций РФ. Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в Facebook.

"Война тяжелая. Длительная война - это всегда о потерях, о сверхбольших усилиях каждого бойца и командира и о выдержке, которая ежедневно проверяется на прочность. Мы не имеем права это приукрашивать или обесценивать", - отметил он.

Но в то же время, подчеркнул Пивненко, "так же нельзя позволять врагу или кому-либо убеждать наших людей, что государство, командование или те, кто принимает решения, оставляют пехоту один на один с опасностью".

Видео дня

"Мы постоянно совершенствуем подготовку - и базовую общевойсковую подготовку, и подготовку по направлениям. Умение действовать уверенно в сложных условиях, оказать себе помощь или спасти собрата - это не слова для отчета. Это вещи, которые реально работают тогда, когда они много раз отработаны на учениях и доведены до автоматизма", - подчеркнул командующий НГУ.

Он отметил, что офицеры Ницгвардии сейчас воюют - и те, кто сегодня служит в Главном управлении, и те, кто в территориальных управлениях, корпусах, управлениях воинских частей разного уровня.

"Многие из них прошли путь с 2014 года - от пехотинца до офицера. Есть среди нас и те, кто потерял сыновей, которые продолжали военные династии. Есть те, кто в составе экипажей БПЛА выполняют задачи на линии боевого соприкосновения. Сегодня, наверное, в стране не осталось семей, которых война так или иначе не коснулась. Мы все в этой борьбе вместе - без исключений", - пишет Пивненко.

Он назвал "принципиальным приоритетом" технические средства на поле боя:

"Развитие и совершенствование средств РЭБ, РЭР, связи, беспилотных систем, в частности БпЛА и наземных роботизированных комплексов, - это не "мода войны". Это наша инвестиция в поддержку и сохранение пехоты, в уменьшение рисков для людей, которые держат фронт".

Пивненко заверил, что идет работа над оснащением подразделений качественными бронеавтомобилями, вооружением и техникой - именно теми, в которых нуждаются бойцы и которые уже хорошо зарекомендовали себя на фронте и реально спасают жизни во время выполнения боевых задач.

"Пехота - это основа! И наш долг - сделать все возможное, чтобы она была подготовлена, прикрыта, оснащена и знала: она не одна", - подчеркнул командующий.

Он добавил, что в Национальной гвардии по состоянию на сегодня более 100 военнослужащих отмечены высшей наградой - званием Героя Украины, более 16 000 - государственными наградами, и большая часть из них - пехотинцы.

Вас также могут заинтересовать новости: