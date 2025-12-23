Sony запустила в магазине PlayStation Store крупную распродажу, приуроченную к грядущим праздникам. Обещают скидки до 75% на более 6 тысяч игр, инди и AAA, и других товаров для PS4 и PS5
На скидки ушли многие громкие хиты, включая Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance 2, Battlefield 6, Baldur's Gate 3 и Silent Hill F. Акция продлится до 22 января. При этом первая волна скидок завершится уже 8 января, и ей на смену придут другие тайтлы.
Список некоторых игр, которые можно выгодно купить в PS Store:
- Clair Obscur: Expedition 33 – 1119 грн (скидка 20%)
- Hollow Knight: Silksong – 519 грн (скидка 20%)
- Death Stranding 2 – 1649 грн (скидка 20%)
- SILENT HILL f – 1390 грн (скидка 40%)
- Elden Ring Nightreign – 899 грн (скидка 25%)
- Kingdom Come: Deliverance 2 – 999 грн (скидка 40%)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – 1205 грн (скидка 33%)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 1439 грн (скидка 20%)
- Battlefield 6 – 1679 грн (скидка 30%)
- ARC Riders – 1189 грн (скидка 15%)
- Assassin’s Creed Shadows – 1149 грн (скидка 50%)
- It Takes Two – 279 грн (скидка 80%)
- Mafia: Trilogy – 359 грн (скидка 80%)
Со всеми доступными скидками можно ознакомиться на странице акции. Меж тем с 16 декабря подписчикам PS Plus стала доступна декабрьская подборка игр. Каталог пополнили десять игр, включая приключенческий экшен Assassin's Creed Mirage, соулслайк Wo Long: Fallen Dynasty и масштабная JRPG Granblue Fantasy: Relink.
Ранее подобная новогодняя распродажа стартовала в Steam. УНИАН собрал топ-10 хороших игр, которые можно купить дешевле 100 грн.