К нам придет свежая воздушная масса арктического происхождения.

Ближайшие праздничные дни в Украине будут холодными - температура упадет до "минусов". Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Сочельник и Рождество будут в Украине с морозом! 24-25 декабря к нам придет свежая воздушная масса арктического происхождения", - сообщила эксперт по погоде.

По прогнозу, ночью ожидается -5...-12 градусов, а днем -2...-7 градусов. "Одевайтесь соответственно!" - советует Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве на Сочельник и Рождество - без осадков, но также с морозом. По прогнозу Наталки Диденко, ночью в столице похолодает до -8...-10 градусов, а днем будет -3...-5 градусов.

"Внимательно, станет скользко!" - предупредила она о гололедице на дорогах.

Снег в Украине - когда ждать зимних осадков

В Украине на этой неделе погода постепенно будет приобретать зимний характер, однако снег ожидается только после 26 декабря. Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, в первой половине недели изменения будут проявляться преимущественно снижением температуры. 23 декабря будет переходным днем с показателями от -3° до +3°. Местами возможен слабый мокрый снег, но без образования снежного покрова.

24-25 декабря из-за влияния антициклона в большинстве регионов осадков не прогнозируют, зато усилятся морозы - ночью до -10°, а на северо-востоке до -12°.

Только с 26 декабря атмосферные фронты принесут более ощутимые осадки в виде мокрого снега и снега, прежде всего в центральных и северо-восточных областях.

