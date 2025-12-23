Открыть аэропорт Port Polska планируют в 2032 году.

В Польше в 2026 году наконец начнут строить давно запланированный мегааэропорт Port Polska, который власти страны позиционируют как ворота в Европу и один из крупнейших транспортных узлов в регионе.

Как пишет Euronews Travel, расположенный между Варшавой и меньшим городом Лодзь, новый транспортный узел должен открыться в 2032 году. На его строительство власти уже выделили 131 миллиард польских злотых (30 миллиардов евро).

Там рассчитывают принимать около 40 миллионов пассажиров ежегодно, что ставит его в один ряд с такими аэропортами, как лондонский Хитроу и Стамбул.

Задержка строительства из-за коррупции

Проект аэропорта получил одобрение еще в 2017 году, но впоследствии процесс его реализации был приостановлен из-за коррупционного скандала, связанного с предыдущим правительством.

Нынешний премьер-министр Польши Дональд Туск, избранный в 2023 году, пообещал дать ему "чистый старт" и заявил, что он "полностью революционизирует путешествия по стране и за ее пределами".

Крупнейший транспортный хаб в регионе

Ожидается, что рейсы через Port Polska будут соединять Польшу с основными международными направлениями.

В то же время планируется наладить скоростное железнодорожное сообщение аэропорта с ключевыми городами страны, в частности, такими как Краков, Гданьск и Вроцлав. При этом власти рассчитывают, что около 40% пассажиров будут прибывать в аэропорт поездом из столицы Варшавы, что займет около 20 минут.

Также будет построена система автомагистралей, которая будет соединять его с остальной частью страны.

"Самолеты со всего мира, круглосуточно; крупнейший транспортный узел в регионе; самая быстрая железнодорожная сеть в Европе – вот что мы строим", – заявил Туск на прошлой неделе.

Как будет выглядеть Port Polska

Для строительства аэропорта был согласован огромный участок земли площадью 2585 гектаров. Сначала аэропорт откроется с двумя параллельными взлетно-посадочными полосами длиной около 4000 метров, а впоследствии планируется добавить третью и, возможно, четвертую.

Рядом со взлетно-посадочными полосами будут расположены пассажирский терминал и железнодорожная станция.

Проектирование транспортного узла ведет британская архитектурная студия Foster + Partners, которая обещает создать здесь наземную пересадочную площадь, "оживленную пышной зеленью и залитую естественным светом".

Рост пассажиропотока в аэропортах Польши

В последние годы польские аэропорты стремительно развиваются – добавляются новые маршруты, расширяется транспортное сообщение из городов до них, обустраиваются современные системы контроля безопасности.

Большой толчок этому дали и пассажиры из Украины, которые после начала полномасштабного вторжения России, активно используют аэропорты соседней Польши как транспортные хабы для путешествий по миру.

