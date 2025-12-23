Если раньше "Шахеды" запускались и летели по программе, то сейчас россияне пробуют управлять ими.

Россия решила расширить диапазон ударов и использует управляемые "Шахеды". Об этом заявил авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире Radio NV, комментируя атаки РФ по Украине.

"В целом удары наносились на севере, на западе, на северо-западе. Раньше били в основном по юго-западу, сейчас по югу и юго-востоку. Сейчас Россия решила расширить диапазон ударов, и наносятся они по другим регионам. И сейчас пробуют такие "Шахеды", которые управляемые", - сказал он.

То есть, по словам эксперта, если раньше "Шахеды" запускались и летели по программе, то сейчас россияне пробуют управлять ими так, чтобы они попадали высокоточно.

Романенко также прокомментировал удар россиян по поезду возле Коростеня:

"Я вижу управление из Беларуси. Можно расположить станцию управления и осуществлять управление "Шахедами" с территории Беларуси. Так что скорее всего управляли этими ударными беспилотниками с белорусской территории, потому что до российской территории там сотни километров", - считает эксперт.

В противном случае, как отметил он, единственный вариант, что россияне поставили на эти "Шахеды" Starlink.

Россия массированно атаковала Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, во время сегодняшнего обстрела Украины россияне применили более 650 дронов и десятки ракет. На Киевщине от удара российского дрона погибла женщина. Известно о погибшем человеке в Хмельницкой области. На Житомирщине погиб четырехлетний ребенок - российский дрон попал в жилой дом.

Также во всех областях введены аварийные отключения электроэнергии в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру. В "Укрэнерго" напомнили, что предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют. Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

