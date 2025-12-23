Заместитель комбата детализировал, что россияне отправляют в хаотичные атаки мелкие штурмовые группы - по два, три, четыре солдата.

На Покровском направлении оккупанты атакуют мелкими пехотными штурмовыми группами, что свидетельствует о наличии у россиян огромных запасов живой силы в дальних тылах.

Об этом в эфире Эспрессо сказал майор, заместитель командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" Нацгвардии Владимир Назаренко.

"Что касается тактики действий россиян, то в большинстве случаев, несмотря на изменение погоды, это мелкие пехотные штурмовые группы, которые имеют разную квалификацию и уровень подготовки. Это могут быть наскоро собранные, закупленные, набранные солдаты", - рассказал о ситуации Назаренко.

Майор детализировал, что россияне отправляют в хаотичные атаки мелкие штурмовые группы - по два, три, четыре солдата - чуть ли не натоптанными тропами вдоль определенных посадок, населенных пунктов, сел и лесов.

Он отметил, что может быть одно боевое столкновение за одну посадку, а может в течение дня происходить несколько таких столкновений, когда одна группа оккупантов идет - ее уничтожают, потом вторая, третья.

"Так враг действует постоянно и это свидетельствует о том, что, к сожалению, у противника есть очень большое количество резервов в живой силе. Они накопили в дальних тылах огромное количество подготовленных и неподготовленных наемников, которых могут оперативно собирать, перебрасывать, накапливать и таким образом осуществлять штурмовые действия", - пояснил Назаренко.

Ситуация на Покровском направлении

20 декабря заместитель командира 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" бригады "Рубеж" Владимир Назаренко сообщал, что на Покровском направлении россияне имеют в десятки раз больше потерь, что говорит об эффективности применения оружия, которое есть у Сил обороны.

Ранее аналитики Института по изучению войны сообщали, что Россия сможет захватить Покровск и окружить Мирноград до конца года. При этом они отмечали, что потеря Покровска не приведет к немедленному обвалу украинской обороны на Донбассе.

