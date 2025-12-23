Певец готовится к операции.

Легендарный американский вокалист, пианист, композитор, автор текстов, продюсер еврейско-ирландского происхождения Барри Манилов сообщил, что у него диагностировали рак легких на ранней стадии.

Согласно официальному заявлению, 82-летнему артисту проведут операцию по удалению части легкого. По словам врачей, болезнь не распространилась, поэтому химио- или лучевая терапия не понадобятся. Из-за лечения Манилов вынужден отложить ряд запланированных концертов, однако он настроен оптимистично и рассчитывает вернуться на сцену уже ко Дню святого Валентина.

В обращении к поклонникам певец рассказал, что в течение нескольких недель боролся с бронхитом, после чего врач назначил МРТ, чтобы убедиться, что с ним все хорошо. Обследование и выявило злокачественное образование в левом легком. Манилов отметил, что его спасло именно раннее выявление болезни:

Видео дня

"Никакой химиотерапии. Никакого облучения. Только куриный бульон и просмотры "I Love Lucy".

Барри Манилов является автором и исполнителем таких культовых хитов как "Copacabana", "Mandy" и других. Он уже 16 лет подряд имеет постоянную концертную резиденцию в Лас-Вегасе. В 2017 году певец публично заявил о своей гомосексуальности, а впоследствии стало известно, что еще в 2014-м он тайно женился на своем многолетнем партнере и менеджере Гарри Кифе, с которым состоял в отношениях более 35 лет.

Напомним, весной этого года известная актриса и режиссер Анжелика Хьюстон, которая воплотила образ Мортиши Аддамс в "Семейке Аддамсов", сообщила об онкологии.

Вас также могут заинтересовать новости: