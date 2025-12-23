Соответствующий закон приняли еще в 2020 году, напомнила заместитель министра.

12-летнее обучение в школах во всех регионах Украины будет введено с 1 сентября 2027 года в соответствии с законом "О полном общем среднем образовании". Об этом изданию РБК-Украина рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.

"Это не вопрос желания, это вопрос выполнения закона, который принят еще в 2020 году. Изменения в этой части в закон не вносились и вноситься не могут, потому что это о постоянстве реформы", - подчеркнула чиновница.

По ее словам, с 2027 года все абсолютные учебные заведения, которые будут работать в Украине в категории лицеев, перейдут на формат 12-летнего обучения.

"И все дети, которые пойдут в десятый класс в 2027 году, будут учиться 12 лет. В этой системе уже есть дети, которые начали учиться со стартом реформы в 2018 году", - пояснила Кузьмичева.

Она напомнила, что реформа начала реализовываться в 2018-м, и все дети, которые пошли тогда в первый класс, учатся уже по новому стандарту, то есть пройдут 12-летнее обучение. то же касается и тех, кто начал и начнет учиться в школах в последующие годы.

В каком возрасте отдавать ребенка в школу

Перед родителями никто не ставит и не будет ставить обязательств, во сколько лет отдавать ребенка в 1 класс, заверила заместитель министра. Дети, как и раньше, начинают обучение в 6 или в 7 лет - это выбор родителей, говорит она.

"Никаких изменений в этом плане не предвидится. Вот, скажем, в 2018 году кто-то отдал ребенка в школу в 6 лет, кто-то - в 7. В 2025-м - так же: кто-то отдал в 6, кто-то - в 7. Это решение не государства, это решение самих родителей. Государство точно не будет нормировать это, ни в коем случае. Может, будут и такие, кто отдал в 8 лет. А есть ребенок, которому шесть лет исполняется в сентябре, - и получается, что он идет в школу в 5 лет", - пояснила Кузьмичева.

Как сообщал ранее УНИАН, в университетах Украины вводят "нулевой курс". В МОН объяснили, для кого он и когда стартует набор. По словам заместителя министра Николая Трофименко, это будет подготовительный этап между окончанием школы и обучением на первом курсе университета. Воспользоваться этой возможностью смогут те, кто планирует поступать на бакалавриат и чувствует, что имеет пробелы в знаниях или перерыв в обучении из-за войны или переездов. Первый набор на "нулевой курс" должен стартовать зимой - группы выйдут на обучение уже с января.

Также мы писали, что в Украине проверят десятки учебных заведений из-за наплыва студентов старше 25 лет. Как заявил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак, проверить хотят около 50 образовательных учреждений, а именно колледжей. Это связано с тем, что поступление в вузы было ограничено Министерством образования и науки и Верховной Радой. Поэтому большинство абитуриентов старшего возраста выбирают обучение именно в колледжах.

