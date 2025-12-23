Атомные электростанции постепенно будут выходить на максимум мощности как только энергетики восстановят поврежденные сети.

Все три украинские атомные электростанции (Ривненская, Хмельницкая, Южноукраинская) вынужденно снизили производство электроэнергии из-за последствий массированной российской атаки на энергосистему Украины.

Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов.

"Вследствие массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции вынужденно снизили мощность своей генерации", - сказал Некрасов.

По его словам, увеличение мощности атомных электростанций до номинальных значений будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные врагом сети.

Некрасов также проинформировал, что из-за очередной массированной вражеской атаки на всей территории Украины применены графики аварийных отключений, которые будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

23 декабря Россия в девятый раз с начала года массированно атаковала энергосистему Украины. В результате атаки три области почти полностью остались без света.

По словам президента Владимира Зеленского, во время сегодняшнего обстрела россияне запустили по Украине более 650 дронов и десятки ракет.

В Силах обороны подсчитали, что только за одну массированную атаку, которую осуществила российская армия по Украине, агрессор потратил более 360 миллионов долларов.

