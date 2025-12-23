Актуальное обновление HyperOS получил флагманский Xiaomi Mi 11, выпущенный в 2020 году.

Получение программных обновлений после окончания срока поддержки для смартфонов встречается довольно редко. Но Xiaomi Mi 11 стал исключением: устройство неожиданно начало получать обновление HyperOS спустя более чем год после завершения цикла обновлений.

На это обратил внимание портал GizmoChina. Новая версия прошивки имеет номер OS2.0.6.0.UKBCNXM и основана на Android 14. На данный момент апдейт распространяется в китайском регионе.

Согласно списку изменений, свежее обновление направлено на устранение отдельных программных сбоев, а также на повышение общей стабильности работы системы.

Видео дня

Новых функций или визуальных улучшений прошивка не приносит, поскольку подобные обновления в основном направлены на исправление ошибок, багов или критических проблем.

Xiaomi Mi 11 был официально представлен в декабре 2020 года. На момент выхода это был один из самых мощных устройств благодаря флагманскому процессору Snapdragon 888 и новомодным функциям, таким как AMOLED-дисплей WQHD+ с частотой 120 Гц и 108-МП камере.

В 2026 году большое число смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, выпущенных в 2022–2023 годах, достигнут конца своего жизненного цикла и больше не будут получать никаких обновлений. Посмотрите, есть ли среди них ваш.

Напомним, на этой неделе Xiaomi "завалит" целым рядом новинок. Среди них – флагманский Xiaomi 17 Ultra, "середняк" с батареей 9000 мАч и смарт-часы, которые смогут работать без привязки к смартфону.

Вас также могут заинтересовать новости: