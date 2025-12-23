Напоминаем, что нельзя перевозить через границу Украины, а также какие товары запрещены к пересылке в почтовых отправлениях.

В преддверии рождественских и новогодних праздников украинцы чаще пересекают границу с подарками и отправляют посылки за границу. При этом не все товары разрешено ввозить или пересылать - часть из них может так и остаться на таможне, не попав к адресату. Поэтому важно заранее знать, что нельзя ввозить в Украину и запрещено пересылать почтой, чтобы избежать задержек, штрафов и других неприятных ситуаций.

Какие товары запрещены к ввозу в Украину

В 2025 году в Украине действуют обновленные таможенные правила, приближенные к европейским стандартам. Они определяют, что не пропускают на таможне при въезде в Украину и запрещено для пересылки, и что, в каком количестве и на какую сумму можно перевозить через границу, а также когда и как нужно декларировать свои вещи.

Что запрещено ввозить в Украину из Польши и других стран:

оружие, боеприпасы и спецсредства без официального разрешения;

наркотические/психотропные вещества, сильнодействующие лекарства, у которых нет рецепта;

растения, семена и прочее без фитосанитарного сертификата;

животных без ветпаспорта, если нет чипа и прививок;

культурные и исторические ценности, если на них нет разрешения Минкульта;

наличные в сумме свыше 10 000 евро без письменной декларации.

Также есть категория условно разрешенных товаров - их можно ввозить только при соблюдении норм и ограничений. Сюда входят алкоголь, табачные изделия, продукты питания, техника и подарки - наиболее востребованная категория в преддверии праздников.

Алкоголь и табак можно ввозить только лицам старше 18 лет:

не более 1 л крепкого спиртного или не более 2 л вина;

не больше 40 сигарет или 50 г табака.

Все, что превышает нормы, могут конфисковать и наложить штраф.

Продукты питания разрешены только для личного потребления и в ограниченном количестве. Среди того, что нельзя перевозить через границу из еды - сырое мясо, сало, колбаса, молочные товары, консервация домашнего приготовления.

Техника и подарки при ввозе в Украину нужно декларировать в ряде случаев:

если их стоимость превышает 500 евро;

если ввозится более одной единицы товара одного типа;

если товар в заводской упаковке и выглядит новым.

Для этого необходимо пройти красный коридор и задекларировать товары - тогда взимается пошлина и НДС с суммы превышения.

В то же время без уплаты пошлины граждане, которые пересекают границу не чаще одного раза в 72 часа, могут ввозить:

товары стоимость до 500 евро (это их общая стоимость);

товары не больше 50 кг (по общему весу).

Не облагаются также пошлиной личные вещи (одежда, телефон, ноутбук, предметы гигиены, детские вещи, лекарства в пределах личной необходимости), но и они не должны иметь признаков коммерческого ввоза.

В этом случае позволяется проходить зеленый коридор, однако если будут обнаружены незадекларированные товары, то можно схлопотать штраф до 100% стоимости и конфискации.

Что нельзя отправлять Новой почтой

Почтовые операторы также обязаны придерживаться таможенных правил Украины, поэтому к пересылке не принимают товаров, запрещенных законодательством.

Ниже - основные категории, что нельзя отправлять по Новой почте:

продукты питания (запрещены мясо, сало, колбасы, молочные продукты, домашнюю еду, консервацию), но можно те продукты, вес которых не более 10 кг, они в заводской упаковке, которая не вскрывалась и им не нужны для хранения холодильник, заморозка и т. п.; при этом домашняя еда, мясо, молочные продукты и скоропортящиеся товары по-прежнему запрещены;

лекарства, витамины и БАДы, но допускается их пересылка общим весом до 10 кг, в заводской, невскрытой упаковке, если они не требуют особенного температурного режима;

алкоголь, пиво, спирт;

сигареты, электронные сигареты, жидкости для вейпов;

корм для животных, добавки к ним;

любые жидкости без специального разрешения - это могут быть спиртосодержащие духи, косметика, лаки для ногтей;

аэрозоли и баллоны под давлением (сюда входят дезодоранты, спреи);

наличные деньги, валюту, банковские карты;

ювелирные изделия, драгметаллы и камни;

удостоверения личности, лицензии, трудовые книжки и другие документы.

Ограничения на пересылку в некоторых случаях действуют также на:

отдельные литиевые батареи, пауэрбанки;

электросамокаты, гироскутеры, электровелосипеды;

генераторы и зарядные станции;

мобильные телефоны и дроны.

Категорически запрещено отправлять оружие, боеприпасы, фейерверки, петарды, горючие и химически опасные вещества, наркотические вещеcтва и т. д.

Животные и растения, а также антиквариат тоже не получится отправить по почте.

Важно помнить, что в случае, если описание посылки не совпадет с ее содержимым, то отправление могут задержать или изъять на таможне. Перед отправкой подарков лучше заранее уточнить все нюансы, чтобы не портить себе и другим праздничное настроение.

