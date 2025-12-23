В преддверии рождественских и новогодних праздников украинцы чаще пересекают границу с подарками и отправляют посылки за границу. При этом не все товары разрешено ввозить или пересылать - часть из них может так и остаться на таможне, не попав к адресату. Поэтому важно заранее знать, что нельзя ввозить в Украину и запрещено пересылать почтой, чтобы избежать задержек, штрафов и других неприятных ситуаций.
Какие товары запрещены к ввозу в Украину
В 2025 году в Украине действуют обновленные таможенные правила, приближенные к европейским стандартам. Они определяют, что не пропускают на таможне при въезде в Украину и запрещено для пересылки, и что, в каком количестве и на какую сумму можно перевозить через границу, а также когда и как нужно декларировать свои вещи.
Что запрещено ввозить в Украину из Польши и других стран:
- оружие, боеприпасы и спецсредства без официального разрешения;
- наркотические/психотропные вещества, сильнодействующие лекарства, у которых нет рецепта;
- растения, семена и прочее без фитосанитарного сертификата;
- животных без ветпаспорта, если нет чипа и прививок;
- культурные и исторические ценности, если на них нет разрешения Минкульта;
- наличные в сумме свыше 10 000 евро без письменной декларации.
Также есть категория условно разрешенных товаров - их можно ввозить только при соблюдении норм и ограничений. Сюда входят алкоголь, табачные изделия, продукты питания, техника и подарки - наиболее востребованная категория в преддверии праздников.
Алкоголь и табак можно ввозить только лицам старше 18 лет:
- не более 1 л крепкого спиртного или не более 2 л вина;
- не больше 40 сигарет или 50 г табака.
Все, что превышает нормы, могут конфисковать и наложить штраф.
Продукты питания разрешены только для личного потребления и в ограниченном количестве. Среди того, что нельзя перевозить через границу из еды - сырое мясо, сало, колбаса, молочные товары, консервация домашнего приготовления.
Техника и подарки при ввозе в Украину нужно декларировать в ряде случаев:
- если их стоимость превышает 500 евро;
- если ввозится более одной единицы товара одного типа;
- если товар в заводской упаковке и выглядит новым.
Для этого необходимо пройти красный коридор и задекларировать товары - тогда взимается пошлина и НДС с суммы превышения.
В то же время без уплаты пошлины граждане, которые пересекают границу не чаще одного раза в 72 часа, могут ввозить:
- товары стоимость до 500 евро (это их общая стоимость);
- товары не больше 50 кг (по общему весу).
Не облагаются также пошлиной личные вещи (одежда, телефон, ноутбук, предметы гигиены, детские вещи, лекарства в пределах личной необходимости), но и они не должны иметь признаков коммерческого ввоза.
В этом случае позволяется проходить зеленый коридор, однако если будут обнаружены незадекларированные товары, то можно схлопотать штраф до 100% стоимости и конфискации.
Что нельзя отправлять Новой почтой
Почтовые операторы также обязаны придерживаться таможенных правил Украины, поэтому к пересылке не принимают товаров, запрещенных законодательством.
Ниже - основные категории, что нельзя отправлять по Новой почте:
- продукты питания (запрещены мясо, сало, колбасы, молочные продукты, домашнюю еду, консервацию), но можно те продукты, вес которых не более 10 кг, они в заводской упаковке, которая не вскрывалась и им не нужны для хранения холодильник, заморозка и т. п.; при этом домашняя еда, мясо, молочные продукты и скоропортящиеся товары по-прежнему запрещены;
- лекарства, витамины и БАДы, но допускается их пересылка общим весом до 10 кг, в заводской, невскрытой упаковке, если они не требуют особенного температурного режима;
- алкоголь, пиво, спирт;
- сигареты, электронные сигареты, жидкости для вейпов;
- корм для животных, добавки к ним;
- любые жидкости без специального разрешения - это могут быть спиртосодержащие духи, косметика, лаки для ногтей;
- аэрозоли и баллоны под давлением (сюда входят дезодоранты, спреи);
- наличные деньги, валюту, банковские карты;
- ювелирные изделия, драгметаллы и камни;
- удостоверения личности, лицензии, трудовые книжки и другие документы.
Ограничения на пересылку в некоторых случаях действуют также на:
- отдельные литиевые батареи, пауэрбанки;
- электросамокаты, гироскутеры, электровелосипеды;
- генераторы и зарядные станции;
- мобильные телефоны и дроны.
Категорически запрещено отправлять оружие, боеприпасы, фейерверки, петарды, горючие и химически опасные вещества, наркотические вещеcтва и т. д.
Животные и растения, а также антиквариат тоже не получится отправить по почте.
Важно помнить, что в случае, если описание посылки не совпадет с ее содержимым, то отправление могут задержать или изъять на таможне. Перед отправкой подарков лучше заранее уточнить все нюансы, чтобы не портить себе и другим праздничное настроение.