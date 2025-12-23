Энергетическая устойчивость: Украина будет привлекать международные инвестиции через Фонд декарбонизации

Прозрачная структура управления, которой доверяют международные партнеры, и механизм распределения средств по европейским стандартам позволят Фонду декарбонизации привлекать больше международных средств для обеспечения энергетической устойчивости страны.

Об этом заявила председатель Госэнергоэффективности Анна Замазеева по итогам открытого заседания Наблюдательного совета Акционерного общества "Фонд декарбонизации Украины".

"Фонд начал работать в сентябре 2024 года и уже спустя 18 дней выдал свой первый кредит. Мы видим, что каждая гривня, которая поступила от налога на выбросы углерода, пошла на финансирование проектов по энергоэффективности и декарбонизации. Все цели, которые ставили перед фондом на 2025 год, выполнены почти на 100%. Эта работа доказала, что даже в условиях военного положения государство может создать финансовую институцию, которой доверяют международные партнеры", - отметила Анна Замазеева.

По ее словам, для дальнейшего участия в европейских проектах нужно провести расширенную правовую экспертизу деятельности Фонда декарбонизации за 2025 год, после чего он сможет полноценно работать с европейскими партнерами.

"Надеюсь, что в 2026 году Фонд сможет достичь двух важных целей: привлечь от ЕБРР 50 млн евро и начать полноценно работать на фондовом рынке Украины благодаря выпуску "зеленых" облигаций. Все это поможет расширить кредитные продукты, в частности удешевить кредитование программ энергоэффективности в прифронтовых регионах до 3% годовых", - убеждена руководительница Госэнергоэффективности.

По свидетельству заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Павла Карташова, Фонд декарбонизации имеет достаточно эффективную модель управления для того, чтобы привлекать дополнительные средства от международных партнеров.

"У Фонда есть традиционное корпоративное управление, распределение функций и обязанностей, есть акционер, Наблюдательный совет, есть менеджмент. Это действительно эффективная модель, которая работает и дает хорошие результаты. Такие модели можно успешно использоваться на практике в других учреждениях", - отметил заместитель министра.

По словам народного депутата, председателя парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олега Бондаренко, Фонд декарбонизации Украины уже имеет высокий уровень доверия у международных партнеров.

"О деятельности Фонда знают, он имеет большую поддержку у доноров как ответственный заемщик. Это абсолютно рабочий финансовый инструмент для помощи бизнесу во внедрении экологических проектов, впрочем их количество ограничено суммой средств от налога на выбросы углерода. Но деятельность Фонда может и должна масштабироваться, у нее есть невероятно большой потенциал", - подытожил парламентарий.

