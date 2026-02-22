Переговоры без результатов: в Forbes объяснили, что мешает прекращению войны в Украине

РФ и Украина не приблизились к миру после четырех лет полномасштабной войны.

24 февраля исполняется четыре года, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в Украину. Как пишет Forbes, война, кажется, не имеет очевидного конца.

Более года президент США Дональд Трамп и его администрация вели переговоры о прекращении войны. В течение этого периода американские высокопоставленные чиновники встречались со своими украинскими и российскими коллегами в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и США, чтобы обсудить пути достижения мира.

Чиновники предлагали временное и долгосрочное прекращение огня, обсуждали условия окончания войны и место Украины в Европе, однако эти усилия не привели к миру.

Почему не удается достичь прекращения огня

"Посреднические усилия в течение последнего года были неэффективными. Начнем с марта, когда Трамп предложил 30-дневное перемирие. Украинцы сразу согласились. Москва не согласилась", - напомнил Стивен Пайфер, сотрудник Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине.

Также в январе 2026 года Трамп заявил, что Путин предложил недельное перемирие в отношении энергетической инфраструктуры Украины, однако даже это предложение было нарушено.

"Президент Зеленский выразил готовность пойти на довольно болезненные уступки, в частности принять фактическую оккупацию российской стороной украинской территории. Это большой шаг, и для украинцев он будет трудным. Но мы не видим никаких существенных изменений в позиции России. Российские требования не изменились с того момента, как россияне высказали их в 2024 году", - отметил Пайфер.

"Главным камнем преткновения" в переговорном процессе остается территория Украины. Как пишет Financial Times, РФ требует от Украины отдать контролируемые ею территории на юге и востоке страны. В то же время украинцы не хотят добровольно отдавать территорию России, ведь это сместило бы линию соприкосновения в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях в пользу россиян.

Поэтому из-за этих разногласий ни одна из сторон не смогла найти путь к прекращению войны, поэтому боевые действия продолжаются и дальше.

Последствия войны для Украины и России

Война обошлась обеим сторонам дорого. В случае Украины, по данным CNN, четверть населения выехала из страны. Тысячи украинских гражданских лиц погибли в результате российских атак дронами и ракетами.

В свою очередь издание The New York Times выяснило, что по меньшей мере шесть украинских городов были разрушены из-за агрессии РФ. Также более 35 тысяч украинских детей были принудительно вывезены в Россию. Эксперты Всемирного экономического форума оценили, что восстановление Украины будет стоить более 1 триллиона долларов.

В то же время, по разным данным, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 1,2 млн человек.

"Было уничтожено оборонное оборудование и транспортные средства на сумму в десятки миллиардов долларов, две трети танковых сил России, существовавших до вторжения, были уничтожены, а почти половина российского военно-морского флота в Черном море была повреждена или уничтожена. Кроме того, россияне потеряли сотни миллиардов долларов из-за международных санкций, а около 300 миллиардов долларов российских государственных активов были заморожены в США и Европе. Несмотря на эти разрушения, российское правительство продолжает вести войну в Украине", - подчеркнули в Forbes.

Старший директор Евразийского центра Атлантического совета и бывший посол США в Украине Джон Э. Гербст добавил, что Путин хочет достичь эффективного контроля над Украиной, что означает, что он не планирует останавливаться на текущей линии столкновения между двумя сторонами.

"Путин хочет захватить больше территории и сменить правительство в Киеве. Он не достигнет этого путем переговоров", - сказал аналитик.

Что должны сделать США, ЕС, НАТО и другие страны и организации, чтобы положить конец продолжающемуся вторжению России?

"Чтобы убедить Путина прекратить боевые действия, нужно сделать три вещи. Во-первых, ввести масштабные экономические санкции против России. Во-вторых, сделать еще многое, и делать это нужно постепенно, чтобы Путин увидел, что ситуация будет только ухудшаться", - считает Гербст.

Пайфер также согласился с этими словами.

"Есть вещи, которые [Трамп] может сделать в плане усиления нефтяных санкций, усиления санкций, которые все еще имеют лазейки, позволяющие западным и американским высокотехнологичным компаниям попадать в Россию", - добавил бывший посол США в Украине.

По его словам, российская "экономика начинает показывать, что, на самом деле, эта война будет иметь влияние на нее, и она будет иметь влияние на россиян. Соединенные Штаты должны сотрудничать с Западом, чтобы усилить санкции и увеличить давление на российскую экономику".

Также Гербст и Пайфер считают, что США и их союзники должны предоставить Украине современное военное оборудование. Они отметили, что такая помощь, как ракеты "Томагавк", позволит Киеву защищаться, а также наносить удары по военным целям РФ.

"Мы должны предоставить оружие Украине. Если США не собираются предоставлять оружие Украине, пусть европейцы его купят и передадут Украине. Это затруднит Путину достижение какого-либо прогресса. Американские генералы должны сесть за стол переговоров с украинскими генералами, чтобы определить, какое оружие нужно украинцам, чтобы россияне не продвинулись в Украине ни на сантиметр. Нам нужен многогранный подход к предоставлению оружия Украине, что значительно увеличит экономические и военные потери России, а также военные потери на поле боя", - призвал Гербст.

Третьей важной сферой, в которой США и Европа могли бы помочь Украине, по мнению Гербста и Пайфера, являются замороженные активы России. По словам двух бывших послов в Украине, американцы и европейцы должны передать эти государственные активы Киеву, что поможет ему приобрести оборонное оборудование и другие необходимые вещи для борьбы с РФ.

"Сейчас, когда полномасштабное вторжение России в Украину вступает в пятый год, граждане Украины и сторонники Украины с нетерпением будут ждать, приведут ли текущие мирные переговоры под эгидой США к миру в Украине. Мировые лидеры, правительственные чиновники и политики будут продолжать сотрудничать, ища пути мирного завершения российско-украинской войны", - подытожили в Forbes.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф назвал причину торможения мирного соглашения Украины и РФ. По его словам, ни Украина, ни Россия не хотят воевать друг с другом, но заключение мирного соглашения пока затягивается.

"Я думаю, что на уровне руководства им трудно завершить заключение соглашения", - сказал Виткофф.

В то же время СМИ сообщали, что Украина отвергла последнее предложение по Донбассу, поэтому переговоры зашли в тупик. Во время последнего раунда переговоров в Женеве 17-18 февраля Киев и Москва обсуждали идею совместной российско-украинской гражданской администрации для управления демилитаризованной зоной на Донбассе.

Однако украинские чиновники, с которыми говорили журналисты, не могут себе представить даже просто демилитаризованную зону в этом регионе, не говоря уже о совместной гражданской администрации.

