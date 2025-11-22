Союзники Киева сосредоточены на переговорах о мире для Украины, которые пройдут 23 ноября в Швейцарии.

Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что западные партнеры Украины уделяют особое внимание обсуждению мирного плана Трампа, которое состоится 23-го ноября в Женеве.

Как передает Sky News, британский политик, выступая перед журналистами на саммите G20 в Южной Африке, сказал следующее:

Я думаю, что сейчас все внимание сосредоточено на завтрашних переговорах в Женеве и на том, сможем ли мы добиться прогресса завтра утром".

Касаясь пунктов плана, Стармер выразил озабоченность по поводу ограничений для Вооруженных Сил Украины. Он добавил, что сегодня вечером проведет переговоры с Владимиром Зеленским, а в ближайшие дни обсудит ситуацию вокруг Украины с Дональдом Трампом.

В случае любого перемирия, Украина "должна быть способна защитить себя", подчеркнул глава правительства Великобритании в разговоре с журналистами.

Условия мирного плана по Украине вызвали дискуссию

Лидеры Европы и дружественные Украине неевропейские страны раскритиковали мирный план США в совместном заявлении, которое опубликовала пресс-служба Совета Европейского союза.

Многие дипломаты и официальные лица ЕС опасаются того, что предложение США помешает работе над репарационным кредитом для Украины.

