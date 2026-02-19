Мерц: У нас мало шансов на быстрое завершение войны путем переговоров

Канцлер заявил, что война РФ против Украины закончится только после истощения одной из сторон.

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает маловероятным быстрое завершение войны России против Украины путем переговоров. Об этом он заявил в комментарии изданиям Neue Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR) и Rheinpfalz, который цитирует Spiegel.

"По моему мнению, эта война закончится только тогда, когда одна из сторон исчерпает свои военные или экономические ресурсы", – подчеркнул Мерц.

Говоря о правителе РФ, канцлер отметил, что "разумные и гуманитарные аргументы не убедят Путина". "Это горькая правда", – добавил он.

Видео дня

По словам главы немецкого правительства, цель европейских усилий заключается в том, чтобы "предотвратить продолжение войны со стороны России в военном плане и ее дальнейшее финансирование в экономическом плане".

Мерц также заявил, что считает "практически невозможным" восстановление нормальных отношений с российским лидером:

"Когда я смотрю на этот режим и этот слепой, яростный террор, у меня мало надежды".

По его мнению, российские власти не могут отказаться от войны в ближайшей перспективе, поскольку вынуждены поддерживать функционирование военной машины.

"Они должны поддерживать военную машину, потому что не имеют плана, что делать с сотнями тысяч солдат, некоторые из которых имеют серьезные травмы, которые возвращаются с фронта", – отметил канцлер.

Мерц также процитировал франко-американского историка Астольфа де Кюстина, который в XIX веке писал о России как о стране, где сочетаются "глубочайшее варварство" и "высшая цивилизация". По словам канцлера, сейчас мир видит Россию "в состоянии глубочайшего варварства", и в ближайшее время это не изменится.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия при посредничестве США достигли понимания относительно того, как может работать будущее прекращение огня.

По данным CNN, военные чиновники продемонстрировали "постепенный, но значительный прогресс" в согласовании ключевых условий и технических объяснений, которые должны стать основой для дальнейших политических договоренностей.

Вас также могут заинтересовать новости: