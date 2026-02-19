Мерц: У нас мало шансов на быстрое завершение войны путем переговоров

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает маловероятным быстрое завершение войны России против Украины путем переговоров. Об этом он заявил в комментарии изданиям Neue Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR) и Rheinpfalz, который цитирует Spiegel.
"По моему мнению, эта война закончится только тогда, когда одна из сторон исчерпает свои военные или экономические ресурсы", – подчеркнул Мерц.
Говоря о правителе РФ, канцлер отметил, что "разумные и гуманитарные аргументы не убедят Путина". "Это горькая правда", – добавил он.
По словам главы немецкого правительства, цель европейских усилий заключается в том, чтобы "предотвратить продолжение войны со стороны России в военном плане и ее дальнейшее финансирование в экономическом плане".
Мерц также заявил, что считает "практически невозможным" восстановление нормальных отношений с российским лидером:
"Когда я смотрю на этот режим и этот слепой, яростный террор, у меня мало надежды".
По его мнению, российские власти не могут отказаться от войны в ближайшей перспективе, поскольку вынуждены поддерживать функционирование военной машины.
"Они должны поддерживать военную машину, потому что не имеют плана, что делать с сотнями тысяч солдат, некоторые из которых имеют серьезные травмы, которые возвращаются с фронта", – отметил канцлер.
Мерц также процитировал франко-американского историка Астольфа де Кюстина, который в XIX веке писал о России как о стране, где сочетаются "глубочайшее варварство" и "высшая цивилизация". По словам канцлера, сейчас мир видит Россию "в состоянии глубочайшего варварства", и в ближайшее время это не изменится.
