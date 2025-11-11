За эти средства Германия планирует приобрести дроны, артиллерию, бронированные транспортные средства и две системы противовоздушной обороны Patriot.

В следующем 2026 году правительство Германии планирует увеличить размер помощи Украине до более 11,5 млрд евро. Это указано в проекте Министерства финансов страны по бюджету 2026, который в понедельник вечером получило информационное агентство Reuters, пишет NTV.

В этом документе отмечается, что статья бюджета "Подготовка государств, подвергшихся нападению вопреки международному праву, в сфере безопасности, обороны и стабилизации" будет увеличена на три миллиарда евро по сравнению с проектом правительства и составит примерно 11,55 миллиарда евро.

Издание поделилось, что на прошлой неделе из правительственных кругов прозвучала информация, что дополнительные средства будут направлены, в частности, на артиллерию, дроны и бронированные транспортные средства. Еще планируется за эти средства приобрести две системы противовоздушной обороны Patriot.

Бюджетный комитет Бундестага планирует в этот четверг, 13 ноября, провести согласительное заседание с целью доработки бюджета страны на следующий год.

Германия усиливает собственную оборону

Ранее УНИАН сообщал, что Германия планирует приобрести в рамках масштабного наращивания военной мощи 20 легких боевых вертолетов от Airbus SE. Это будет стоить стране более 3 миллиардов евро. Кроме этого, Германия также выделит средства на 100 000 приборов ночного видения от Hensoldt AG и Theon International по контракту стоимостью примерно 1 миллиард евро. Министерство обороны Германии также обратилось к правительству за одобрением на закупку дополнительных управляемых ракет ПВО IRIS-T SLM стоимостью 1,2 миллиарда евро.

Также мы писали, что Вооруженные силы Германии совместно с 200 экспертами, включая военнослужащих и медицинских работников подготовили отчет для Бундесвера по готовности к возможной войне. Издание Bild отметило, что при худшем сценарии в стране может ежедневно быть до 1000 раненых солдат. Эксперты считают, что медицинская система Германии пока лишь умеренно готова ко всему этому.

