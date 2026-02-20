Джонни Депп поддержал звезду 'Анатомии Грей' перед смертью: трогательный жест актера

Дейн смог жить в одном из домов Деппа.

Голливудский актер Джонни Депп поддержал звезду сериала "Анатомия Грей" Эрика Дейна в самый тяжелый период его жизни - во время борьбы с неизлечимой болезнью.

Как сообщает Mirror, ссылаясь на источник, Депп сделал щедрый жест и позволил актеру фактически бесплатно жить в одном из своих домов в Лос-Анджелесе. Таким образом герой "Пиратов Карибского моря" стремился снять с коллеги финансовое бремя в момент, когда его состояние стремительно ухудшалось:

"Он жил практически бесплатно в одном из домов, принадлежащих Джонни, расположенном над Сансет-Стрип. Он сказал Эрику платить за аренду столько, сколько тот может или не может. Джонни хотел сделать все, что в его силах, чтобы облегчить финансовое бремя".

Эрик Дэйн скончался 19 февраля 2026 года в возрасте 53 лет, всего через 10 месяцев после того, как публично объявил о диагнозе: амиотрофический боковой склероз (ALS). В последние месяцы актер терял функции руки и откровенно говорил о сложности жизни с этой болезнью.

Видео дня

Несмотря на тяжелое состояние, Дейн оставался в окружении жены Ребекки Хейгарт и двух дочерей, а также близких друзей. Семья актера в своем заявлении подчеркнула, что актер мужественно боролся с болезнью до последнего дня и стремился привлечь внимание к проблеме ALS.

