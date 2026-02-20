Гнат Коробко рассказал о толчке, который дал Майдан для развития украинской культуры в рамках проекта 'Знай свою Украину'

Только за последние полгода курсы "Покрова" и "Рождество" от образовательного проекта "Знай Свою Украину" в общей сложности прошли более 18 тысяч желающих из разных регионов Украины.

"На этой неделе в Украине отмечают 20-ю годовщину Революции Достоинства. После Майдана Украина изменилась. Общество продемонстрировало беспрецедентную мобилизацию. Многие участники протестов вступили в ряды Вооруженных сил и с 2014 года защищали государство на востоке, а с началом полномасштабного вторжения – по всей линии фронта. В то же время трансформации произошли не только в сфере безопасности или политики. Революция Достоинства стала толчком к глубокому переосмыслению украинской идентичности, языка, культуры и традиций. Эти выводы подтверждает опыт реализации образовательных инициатив совместно с благотворительным фондом "Коло" в рамках проекта "Знай свою Украину" о традиционной украинской культуре. Только за последние полгода курсы "Покрова" и "Рождество" суммарно прошли более 18 тысяч участников из разных регионов Украины", – написал Гнат Коробко.

Он рассказал, что в рамках этих курсов были проведены конкурсы для детей, поэтому обучение было интересным и креативным и не ограничивалось только онлайн-материалами.

"Важно, что обучение не ограничивается онлайн-форматом. Мы сознательно делаем акцент на практическом воплощении знаний в общинах. Так, при поддержке проекта в более чем 15 общинах, в том числе и прифронтовых, состоялись традиционные рождественские шествия с колядными звездами. К отбору присоединились более 100 общественных, культурных и молодежных организаций со всей страны – от Харькова до Черновцов. Отдельным направлением стал конкурс "Дайте, дядя, пятака", к которому мы пригласили педагогов и школьников из разных регионов. Его идея заключалась в воссоздании живой традиции колядования – настоящего совместного пения от дома к дому, как это практиковали поколения украинцев. Дети вместе со взрослыми фиксировали эти инициативы на видео и распространяли их в открытом доступе", – рассказал Гнат Коробко.

Меценат отметил, что наибольший интерес к нашей культуре и традициям проявляют жители юго-восточных регионов.

"Победителями конкурсов стали участники из южных и восточных областей. Это особенно символично. Там, где историческая связь с традицией была прервана или вытеснена, сегодня формируется новое поколение, которое сознательно возвращается к украинскому культурному наследию. Государство и гражданское общество должны действовать вместе. Мы создаем условия, предоставляем знания и инструменты, но именно общины наполняют их живым содержанием. Украинцы демонстрируют, что культура – это не только наследие прошлого, но и основа устойчивости в условиях войны", – отметил Гнат Коробко.

Напомним, "Знай свою Украину" – это образовательный проект о традиционной украинской культуре, который в партнерстве с благотворительными и культурными институтами и при поддержке мецената Гната Коробко создает учебные курсы, уроки и практические материалы для педагогов и широкой аудитории.