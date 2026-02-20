Православный праздник сегодня носит народное название Тимофей-весновей.

21 февраля православные чтят память чудотворной Козельщанской иконы Богородицы. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты, а также какой церковный праздник приходится по старому стилю.

Какой сегодня православный праздник в новом календаре

21 февраля православные почитают Козельщанскую икону Божией Матери (согласно старому церковному календарю день ее памяти будет 6 марта).

Название иконы связано с городом Козельщина на Полтавщине. По преданию, образ был семейной реликвией казацкой семьи Козельских, основателей этого городка. Последний представитель рода передал икону графине Софии Михайловне Капнист - именно с этого времени началась история иконы как чудотворного образа.

В 1880 году дочь графини Мария, которая страдала параличом ног, исцелилась после молитвы перед иконой. В 1882 году граф Владимир Иванович Капнист построил в городке храм в честь Пресвятой Богородицы и поместил туда чудотворный образ. К нему стекалось множество паломников, в 1909 году святыню посетил русский царь Николай II, прося здоровья для своей дочери.

После прихода большевиков икону прятали по разным храмам Полтавщины, а затем хранили в Киеве. С февраля 1993 года она находится в Козельщанском Рождественско-Богородицком женском монастыре.

Создание иконы приписывают итальянским мастерам, а ее художественный аналог - это знаменитая картина Леонардо да Винчи "Мадонна с веретеном".

Кого еще почитают сегодня по новому стилю:

преподобного Тимофея;

святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского;

святителя Георгия, епископа Амастридского.

Также сегодня отмечают Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. У это праздника нет фиксированной даты, его отмечают в субботу Сырной седмиц - дата одинакова как для нового, так и для старого стиля.

Какой сегодня праздник церковный по старому стилю

По юлианскому календарю сегодня чтят память великомученика Федора Стратилата - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник и историю даты.

С какими молитвами идут к чудотворной святыне, что можно и что нельзя делать сегодня

К Козельщанской иконе Божией Матери обращаются с молитвами исцелить от хромоты. Верят, что святой образ помогает молодым девушкам выйти замуж - считается благоприятным, если молящийся чистит ризу на иконе.

В народе 21 февраля называют Тимофей-весновей, в честь преподобного Тимофея, память которого также совершается сегодня. Считается, что после этой даты морозы уже не страшны - природа начинает оживать.

В этот день принято делать генеральную уборку, избавляться от зимнего хлама, чтобы "вынести" из дома несчастья и негатив, а также пригласить в дом гостей.

В церковный праздник 21 февраля не одобряются ругань, ложь, лень, жадность, зависть, нельзя отказывать в помощи, обижать людей и животных.

По народным верованиям Тимофей-весновей считается непростым днем - считается, что сегодня особенно активна нечистая сила, поэтому нужно соблюдать осторожность.

Основные запреты дня:

нельзя ссориться - любые конфликты могут привести к долголетней вражде;

не следует давать или брать в долг - деньги в этот день плохо возвращаются;

нельзя употреблять алкоголя - по примете, кто на Тимофея выпьет, попрощается с умом-разумом.

Не советуют в этот день поливать и пересаживать растения – они плохо приживаются.

Приметы 21 февраля

По погоде дня можно судить о весне:

теплый и сухой воздух - и весна будет теплой и скоротечной;

ручьи потекли рано - и сеять нужно рано;

прилетели ласточки - скоро установится настоящее тепло;

началась метель - Пасха будет со снегом.

На Тимофея-весновея начинается сокодвижение в деревьях, особенно в кленах и березах. Считается, что какая погода в этот день, такой будет ближайшая весна.

