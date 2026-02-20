21 февраля православные чтят память чудотворной Козельщанской иконы Богородицы. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты, а также какой церковный праздник приходится по старому стилю.
- Какой сегодня православный праздник в новом календаре
- Какой сегодня праздник церковный по старому стилю
- С какими молитвами идут к чудотворной святыне, что можно и что нельзя делать сегодня
- Приметы 21 февраля
Какой сегодня православный праздник в новом календаре
21 февраля православные почитают Козельщанскую икону Божией Матери (согласно старому церковному календарю день ее памяти будет 6 марта).
Название иконы связано с городом Козельщина на Полтавщине. По преданию, образ был семейной реликвией казацкой семьи Козельских, основателей этого городка. Последний представитель рода передал икону графине Софии Михайловне Капнист - именно с этого времени началась история иконы как чудотворного образа.
В 1880 году дочь графини Мария, которая страдала параличом ног, исцелилась после молитвы перед иконой. В 1882 году граф Владимир Иванович Капнист построил в городке храм в честь Пресвятой Богородицы и поместил туда чудотворный образ. К нему стекалось множество паломников, в 1909 году святыню посетил русский царь Николай II, прося здоровья для своей дочери.
После прихода большевиков икону прятали по разным храмам Полтавщины, а затем хранили в Киеве. С февраля 1993 года она находится в Козельщанском Рождественско-Богородицком женском монастыре.
Создание иконы приписывают итальянским мастерам, а ее художественный аналог - это знаменитая картина Леонардо да Винчи "Мадонна с веретеном".
***
Кого еще почитают сегодня по новому стилю:
- преподобного Тимофея;
- святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского;
- святителя Георгия, епископа Амастридского.
Также сегодня отмечают Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. У это праздника нет фиксированной даты, его отмечают в субботу Сырной седмиц - дата одинакова как для нового, так и для старого стиля.
Какой сегодня праздник церковный по старому стилю
По юлианскому календарю сегодня чтят память великомученика Федора Стратилата - ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник и историю даты.
С какими молитвами идут к чудотворной святыне, что можно и что нельзя делать сегодня
К Козельщанской иконе Божией Матери обращаются с молитвами исцелить от хромоты. Верят, что святой образ помогает молодым девушкам выйти замуж - считается благоприятным, если молящийся чистит ризу на иконе.
В народе 21 февраля называют Тимофей-весновей, в честь преподобного Тимофея, память которого также совершается сегодня. Считается, что после этой даты морозы уже не страшны - природа начинает оживать.
В этот день принято делать генеральную уборку, избавляться от зимнего хлама, чтобы "вынести" из дома несчастья и негатив, а также пригласить в дом гостей.
В церковный праздник 21 февраля не одобряются ругань, ложь, лень, жадность, зависть, нельзя отказывать в помощи, обижать людей и животных.
По народным верованиям Тимофей-весновей считается непростым днем - считается, что сегодня особенно активна нечистая сила, поэтому нужно соблюдать осторожность.
Основные запреты дня:
- нельзя ссориться - любые конфликты могут привести к долголетней вражде;
- не следует давать или брать в долг - деньги в этот день плохо возвращаются;
- нельзя употреблять алкоголя - по примете, кто на Тимофея выпьет, попрощается с умом-разумом.
Не советуют в этот день поливать и пересаживать растения – они плохо приживаются.
Приметы 21 февраля
По погоде дня можно судить о весне:
- теплый и сухой воздух - и весна будет теплой и скоротечной;
- ручьи потекли рано - и сеять нужно рано;
- прилетели ласточки - скоро установится настоящее тепло;
- началась метель - Пасха будет со снегом.
На Тимофея-весновея начинается сокодвижение в деревьях, особенно в кленах и березах. Считается, что какая погода в этот день, такой будет ближайшая весна.