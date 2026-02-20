Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник: сколько будет стоить доллар

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,92 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 23 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта не изменилась и осталась на уровне предыдущего показателя.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также не изменилась: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,92 гривни за один евро, то есть гривня осталась без изменений.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,26/43,29 грн/долл., а единая европейская валюта - 50,98/51,00 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 20 февраля подешевел на 5 копеек и составил 43,50 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне сегодня снизился на 21 копейку и составлял 51,39 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,70 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 43,45 гривни за доллар, а курс евро снизился на 15 копеек и составляет 51,35 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 42,85 гривни, а евро - по курсу 50,35 гривни за единицу иностранной валюты.

