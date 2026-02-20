В римском Колизее провели современную реконструкцию и нарвались на критику

Не все оценили замену старинной брусчатки гладкими белыми мраморными полами и скамьями.

Во время реконструкции Колизея, одного из главных символов Рима, старинная брусчатка за его южной стеной была заменена гладкими белыми мраморными полами и скамейками.

Почему проводили реконструкцию Колизея в Риме

Как пишет The Times, новый облик хоть и выглядит современно, но на самом деле он призван показать, насколько древний памятник был многие столетия назад, до того, как большая часть его внешнего кольца обрушилась во время землетрясений 847 и 1349 годов.

"Новое покрытие позволяет посетителю понять, насколько большим был Колизей после завершения строительства – и мы использовали тот же тип мрамора, который использовался при его возведении", – сказал директор объекта Симоне Куиличи.

Видео дня

Теперь туристы могут увидеть два ряда больших квадратных мраморных скамеек, расположенных на тех самых местах, где когда-то колонны поддерживали верхние ярусы сидений.

"Мы не просто использовали травертин, добытый в Тиволи недалеко от Рима, очень близко к месту добычи первоначального известняка, но и обработали его тем же способом", – рассказала главный архитектор проекта Барбара Наццаро.

Колизей, открытый в 80 году нашей эры для проведения гладиаторских боев и рассчитаный на 35 тысяч зрителей, был главным стадионом Рима, пока не пришел в упадок в VI веке. Последовавшие землетрясения разрушили внешнее кольцо с южной стороны, поскольку оно было построено на песчаной, более шаткой почве. Внешнее кольцо с северной стороны, которое стоит на более прочной скале, выдержало землетрясение и до сих пор стоит.

Тонны мрамора, обрушившегося с южной стороны, были конфискованы для строительства новых церквей в Риме, а местные жители собрали его остатки, чтобы построить дома, мастерские и конюшни. Свинцовые прутья, использовавшиеся для укрепления стен, при этом были вырваны, что и придало Колизею его нынешний изрытый вид.

Во время укладки нового покрытия некоторые участки остались открытыми, чтобы показать оригинальные водостоки Колизея и бетонное основание поваленных колонн. При этом латинские цифры, выгравированные на новом мраморном покрытии, напоминают первоначальную нумерацию 80 входов в Колизей.

В то же время Куиличи возразил критики по поводу того, что новое покрытие и скамейки выглядят слишком белыми и современными рядом с древней ареной.

"Это, по определению, современная реставрация – пусть кино создает поддельный Древний Рим. Если новый мрамор со временем немного износится, он будет выглядеть лучше", – заявил он.

При этом Наццаро добавила, что покрытие уложено таким образом, что его можно снять, не повредив древнее основание под ним.

"Если через 50 лет мы решим, что оно нам больше не нравится, мы сможем его убрать. Это было для нас действительно важно", – пояснила она.

Другие нововедения в Риме в 2026 году

Отметим, что это не единственное нововведение, которое ждет туристов в Риме в 2026 году. Как говорится в свежем видео на YouTube- канале Rozier Roma, в этому году на основных достопримечательностях итальянской столицы ожидается более десятка изменений.

"Мы покажем вам изменения на площади Чинкве Ченто у станции Термини, изменения у фонтана Треви, изменения у собора Святого Петра, изменения на площади Пья, изменения у Колизея, изменения, связанные с новыми станциями метро C, и многое другое. 2026 год обещает стать лучшим годом за последнее десятилетие для посещения Рима! Вот почему", – отметили авторы канала.

В Вероне также не оценили модернизацию древнеримского амфитеатра

Как сообщал УНИАН.Туризм, схожая ситуация ранее сложилась в итальянской Вероне, где накануне Паралимпиады 2026 власти решили провести реконструкцию древнего амфитеатра.

Среди прочего переоборудование Arena di Verona включало установку лифта и туалетов внутри старинного амфитеатра. Именно это вызвало критику со стороны ценителей классических памятников.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.