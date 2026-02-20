Начальник продслужбы возил гнилые продукты военным, чтоб купить дом на Бали, - ГБР

Офицер потратил на одежду почти 2,5 миллиона гривен в одном из брендовых магазинов Днепра.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о новых подозрениях начальнику продовольственной службы одной из воинских частей. Речь идет о незаконном обогащении и легализации имущества, полученного преступным путем, сообщается на сайте Бюро.

Следователи расследовали производство о масштабной коррупционной схеме при поставках продовольствия для боевых подразделений Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.

Они установили, что в 2024 году один из фигурантов в звании майора приобрел элитные апартаменты на острове Бали стоимостью 190 тысяч долларов. Кроме того, потратил на одежду почти 2,5 млн гривен в одном из брендовых магазинов Днепра и покупал дорогие автомобили членам своей семьи.

"По предварительным подсчетам, стоимость активов, приобретенных офицером, превышает 10 млн гривен. Окончательная сумма будет установлена в рамках досудебного расследования", - говорится в сообщении.

В ГБР указали, что роскошный образ жизни был связан со схемой хищения средств, выделенных на питание военнослужащих. Чиновник действовал в сговоре с основателем и коммерческим директором предприятия-поставщика.

"Схема заключалась в так называемых "бестоварных" операциях: должностные лица подписывали акты приема на полный объем продукции, хотя фактически в воинские части поступала только часть товара. Остальное списывали через подконтрольных лиц", - пояснили в Бюро.

Кроме недопоставки, качество продуктов часто не соответствовало установленным нормам. Военным, в частности, подразделениям на передовой, поставляли испорченные овощи и фрукты.

"За приемку некачественной продукции и игнорирование претензий чиновник получал "откаты", которые достигали 50 процентов стоимости поставки. Только за одну неделю сумма неправомерной выгоды могла превышать 1 млн гривен", - говорится в сообщении.

17 февраля сотрудники ГБР сообщили ему о новых подозрениях. Майору инкриминируют мошенничество, получение неправомерной выгоды должностным лицом, уклонение от военной службы в условиях военного положения, незаконное обогащение и легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368, ч. 4 ст. 409, ч. 1 ст. 368-5, ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 9 млн грн. Из зала суда его направили на гауптвахту. В ближайшее время состоится рассмотрение ходатайства об аресте имущества.

